ロザラム・ユナイテッド、14カ月間サッカーから離れていた元マンチェスター・ユナイテッドDFブランドン・ウィリアムズにキャリア再起の機会を与える

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リーグ2のロザラム・ユナイテッドが、1年以上戦列を離れていた元マンチェスター・ユナイテッドのサイドバック、ブランドン・ウィリアムズにプロの舞台へ復帰する新たな道を示した。26歳のDFは、クラブの練習場で長期間のトライアルを経て、サウス・ヨークシャーを本拠とする同クラブと短期契約を結んだ。

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粘り強く練習参加を続けたDFにロザラムが契約提示

ウィリアムズがロザラムで正式にサッカー界へ復帰した。アレックス・ブルース監督とスティーブ・マクラーレン・フットボールディレクターに、自身のコンディションを証明したためだ。4部リーグに所属するクラブは、6月に練習参加を始めたフリーの同選手に対し、8月には契約を提示しないと決めていた。それでもウィリアムズはラウンドウッドで練習を続けた。最後の公式戦出場は、ハル・シティに短期間在籍していた2025年8月にさかのぼる。

クラブが短期契約を正式発表

ウィリアムズはハルと1年契約を結んだものの、6カ月で退団した。出場はチャンピオンシップのブラックバーン・ローヴァーズ戦で0-3と敗れた試合の5分間だけだった。それ以前に最後に90分間プレーしたのは、イプスウィッチ・タウンへ期限付き移籍していた2023年11月だ。

クラブは加入を発表する公式声明で、次のように述べた。「26歳のウィリアムズが正式にロザラムに加入した。プレシーズンから10月下旬にかけて、クラブの練習拠点であるラウンドウッドで懸命に取り組み、スティーブ・マクラーレン、アレックス・ブルース、コーチングスタッフに自身のコンディションを証明した。

「マンチェスター出身のサイドバックには、非常に素晴らしい経歴がある。名門マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーで成長し、トップチームの一員となって、シニアでプレーする機会をつかんだ。

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「ウィリアムズはマンチェスター・ユナイテッドで最高レベルの舞台を経験し、チャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、プレミアリーグに出場した。ノリッジ・シティでもトップリーグの試合に出場している。

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「その後は、攻撃参加に積極的なDFとして、イプスウィッチ・タウンとハル・シティでスカイベット・チャンピオンシップの試合に出場した。イングランドU-20代表とU-21代表での経験もある。

「ウィリアムズはロザラムで背番号33を着用する」

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監督、無報酬で練習を続けた姿勢を称賛

今回の移籍により、ウィリアムズはピッチ外の問題を過去のものにできる。昨年、危険運転で禁錮14カ月、執行猶予付きの判決を受けたことについては、公に反省の意を表していた。

練習参加中のウィリアムズの献身的な姿勢を称賛し、ロザラムのブルース監督は語った。「彼がロザラムの選手になって、本当にうれしい。契約に値する選手だ。プレシーズンから我々とともに、本当に懸命に取り組んできた。素晴らしい姿勢を見せてくれた。報酬を受け取らずに毎日練習に来る意欲と強い気持ちを示してくれた。

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「当時の自分の人生がどういう状況にあるか、現実と向き合わなければならなかったのだと思う。私はマンチェスター周辺とのつながりを通じてブランドンを知っている。何度か顔を合わせたことがある。マンチェスター・ユナイテッドでチームメイトやコーチとして彼と働いた人たちも知っている。スティーブ・マクラーレンとリチャード・ハーティスも彼を知っている。

「プレシーズンに初めて来たときより、はるかに良い状態に見えるのは間違いない。ここからさらに調子を上げ、クラブの力になってくれることを願っている。彼がこれまでどこでプレーし、どんなキャリアを歩んできたかを忘れてはいけない。まだ若い選手ではあるがね。彼のキャリアを再び軌道に乗せるきっかけとなる機会を与えられて、本当にうれしい」

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サイドバック、公式戦での試合勘回復へ

ウィリアムズは4カ月にわたる練習でコンディションを立て直した。今後はロザラムが控えるリーグ2の試合で、1年以上ぶりの公式戦出場を目指す。短期契約をニューヨーク・スタジアムでのより長い在籍につなげるには、継続して試合に出ることが重要になる。ブルース監督とマクラーレンの下で再び地位を確立することは、キャリアを復活させる理想的な足がかりとなる。