ロカテッリ「ユヴェントスのためにアーセナルを断った。ミランでは助けてもらえなかった」

ユヴェントスのキャプテン、マヌエル・ロカテッリが『Rivista Undici』の取材に応じ、ユヴェントスへの愛情からアーセナル行きを断ったこと、幼い頃のアイドル、そしてミランとの突然終わりを迎えたストーリーについて語った。









アーセナルの可能性について：「アーセナルは素晴らしい歴史を持つ信じられないようなチームで、とても重要なリーグで戦っている。でも、僕が望んでいたのはユーベだけだった。しかも、その1年前にかなり近づいていた時点ですでにそう思っていた。ほかのどんなオファーにも耳を傾けたくなかった。代理人たちは困り果てていたよ。ほかのクラブを提案してきたけど、僕は『ユーベだけだ』と言っていたんだ」









アイドルについて：「僕も兄も、デル・ピエロに憧れていた。ネドヴェドにもすごく夢中になっていて、まだ本当に小さかった頃には、母に『僕の脚も彼みたいに少し曲がってる？』って聞いていたよ」









ミランについて：「ミランにはいつまでも感謝しているよ。下部組織からすべてのステップを踏んできたし、あそこは僕の家だった。そして、信頼してくれたモンテッラにはこれからもずっと感謝する。つらかったのは、あらゆることをうまく対処するための術を僕が持っていなかったことだ。まだ若すぎたし、未熟だった。自分には大きすぎる期待がかけられていて、内面ではそれがさらに大きく感じられていた。とりわけ、あのユーベ戦でのゴールのあとにはね。これが僕を足止めしていたことの一つだったし、自分を見つめ直すことすらできていなかった。だから何度も他人のせいにして、言い訳を探していた。あの時期に自分が多くの間違いを犯したのは確かだけど、助けてもらえなかったとも思っている