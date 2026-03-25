ロカテッリは外したが、コモは外さなかった：オッズではファブレガスがチャンピオンズリーグ進出へ躍進（1.72）、ユヴェントスは後退（2.75）

ロカテッリは失敗したが、コモは失敗しなかった。チャンピオンズリーグ出場権争いに関して言えば、セリエAの週末はこう要約できるだろう。 実際、このMFがPKを失敗したことで、ユヴェントスはサッスオーロとの引き分けに終わり、何よりもファブレガス率いるチームとの差を広げられてしまった。現在3ポイント差となっている。SisalとPlanetwin365のベッティングアナリストによると、パズらユヴェントスのトップ4入りオッズは1.72から1.90へと急落しており、数日前は2.50だった。 これは、ピサに5得点を奪う「5点差勝利」で締めくくられた5連勝という驚異的なパフォーマンスによるものだ。一方、3連勝を逃したユヴェントスは、先週の1.85から2.75へとオッズが下落している。





スパレッティ率いるチームと同勝点で並ぶローマだが、4位争いにおいてはここ数週間の不振が響き、ブックメーカーを納得させていない。実際、レッチェ戦で勝利を取り戻したにもかかわらず、チャンピオンズリーグ出場権を争うジャロロッシのオッズは4.00倍から4.50倍と、ここ数日の3.50倍から上昇している。 一方、アタランタはコモから7ポイント差をつけられており、オッズは賭け金の30倍から50倍となっている。ナポリとミランは、来季のチャンピオンズリーグ出場権をすでにほぼ確実なものとしており（両チームとも1.02倍）





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