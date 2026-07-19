ロイ・ステール、父親をめぐる噂を否定：「まったくのデタラメだ」

ショーン・ステウルのニューカッスル移籍を巡っては、父親をめぐる騒動が絶えなかった。退団の原因は父親だとの噂も流れた。兄ロイ・ステウルがNH Sportで胸中を明かした。

アヤックスとの契約交渉は数か月間難航し、周囲、特に父親が合意に至らなかった要因と報じられた。多くのアヤックスファンやヨハン・デルクセン、ヘンク・スパーンも父親を批判していた。

「ニューカッスル」と聞いた瞬間、FCヴォレンダムのGKの顔には満面の笑みが浮かぶ。だが、話題が父親に移ると表情は一変する。21歳の選手はこう語った。

「家族は気にしていない。父がどんな人か分かっているし、いつも守ってくれる。味方だ」（ステール）。「父について言われていることはデタラメだと知っている人もいる」。

さらに「父が代理人だとも言われている」と肩をすくめ、ため息をついた。

「そもそもそれは事実ではない。つまり、人々は間違った情報を流しているわけだ。彼らが言うことすべてが……」ステールは明らかに苛立ちを隠せない様子で首を横に振った。「我々はそんなことにはほとんど価値を置いていない」と彼は締めくくった。

移籍金は2700万ユーロ。ニューカッスルでは5シーズン目を迎えるスヴェン・ボットマンとチームメイトとなり、土曜のダーリントンFC戦（3-0）で先発し前半のみプレーした。







