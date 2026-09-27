元マンチェスター・ユナイテッドの選手でありテレビ解説者のロイ・キーンが、マンチェスター・シティの問題とクラブに対する処分の可能性に関するロドリの発言に強く反論し、財務規則違反に関する調査の結論がもたらす結果を同クラブが受け入れる必要があると強調した。

キーンは「ITV」を通じた発言の中で、マンチェスター・シティが処分なしにこの問題を乗り越えると確信を示したロドリの立場を否定し、次のように語った。「もう潮時だ。この件はずいぶん長く続いている。私は間違いなくロドリのメッセージには同意しない。これはクラブの決断であり、不正を選んだのは彼らだ」

キーンの発言は、独立委員会がマンチェスター・シティを115件の財務規則違反のうち114件で有罪と結論づけたと報じたメディアの報道を受けたものだ。一方で処分はまだ確定しておらず、クラブは手続きは依然として継続中であり、この問題の重要な側面はまだ決着していないと強調し、告発を否定する立場を堅持している。

キーンはさらにこう付け加えた。「近年彼らが獲得したどのタイトルであろうと、彼らは罰を受けて当然だ」。そして処分の性質とその範囲を特定するのは難しいと指摘しつつも、クラブがこの決定に伴う結果に向き合う必要があると強調した。

元マンチェスター・ユナイテッドの選手は次のように語った。「彼らは不正を行い、有罪とされた。今や結果に向き合わねばならない。これほど多くの容疑で有罪とされるのは衝撃的だ」。これは2009年から2018年の間にさかのぼる財務規則違反に関わる、この問題の規模を指したものである。