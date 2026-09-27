ロイ・キーンは、プレミアリーグの財務規則に違反したマンチェスター・シティに対し、極めて厳しい処分を科すべきだと考えている。イングランドの強豪クラブは、独立委員会によって115件中114件の訴追で有罪と認定された。The Telegraphによれば、もはや結論は明白だという。今週、同紙は大きく「マンチェスター・シティ降格」と見出しを打った。キーンは、処分を免れることはできないとの見解を示している。

問題となっているのは、2008年から2018年までの期間における財務違反の疑いだ。2024年から続いている法廷闘争の間、シティは自らの潔白を示す「反論の余地のない証拠」を持っていると主張し続けてきたが、The Telegraphによれば、独立委員会はその立場を完全に崩したという。同紙は、これが「イングランドサッカー史上、最も重大な司法判断になる可能性がある」と伝えている。

昨夏までマンチェスター・シティでプレーしていたロドリは、イングランド対スペインを前に、クラブ首脳陣は選手たちに対して、財務面で重大な誤りはなかったと常に説明していたと強調した。「私は法制度とクラブの潔白を信じている」と、FCバルセロナ所属のMFは記者対応の場で語った。

ロドリは2019年から2026年までマンチェスター・シティに在籍した。スペイン代表MFはリーグ優勝4回を成し遂げ、2023年にはクラブをチャンピオンズリーグ制覇へと導いた。ロドリは2024年に欧州王者、2026年に世界王者となった。欧州制覇の後にはバロンドールも受賞している。

キーンはITVで、ロドリの見解に真っ向から反対した。「この問題はもうかなり長く続いている。私はロドリのメッセージにはまったく賛成できない。マンチェスター・シティは意図的に不正を働く選択をした。ここ数年で彼らが勝ち取ってきたすべてを考えれば、処罰されて当然だ」と、元マンチェスター・ユナイテッドMFは述べた。

「彼らは不正を働き、有罪と認定された。これはマンチェスター・シティにとって非常に苦い現実であり、今その代償を払わなければならない。しかもこれは大きなニュースだった。クラブが114件で有罪とされたというのは並大抵のことではない。衝撃的なニュースだ」とキーンは語った。