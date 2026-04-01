ロイヤル・アーミー対ナフダ・ベルカンのアフリカ・サミットに向けたアラビア語のホイッスル

アフリカサッカー連盟（CAF）の審判委員会は、アル・ジャイシュとナハダ・ベルカンの試合を担当する審判団を発表した。

アフリカチャンピオンズリーグ準決勝第1戦として、モロッコの2チームが対戦するのは、来週土曜日に首都ラバトのプリンス・モレイ・アブドゥッラー・スタジアムで行われる。

アル・ジャイシュはエジプトのピラミッズ（前回王者）を破ってこのラウンドに進出しており、一方のネハダ・ベルカンはスーダンのアル・ヒラルを退けて勝ち上がった。

このサッカー界の頂上決戦の主審には、モーリタニアのダハン・ビダ氏が任命された。アフリカ大陸の決勝戦へあと一歩に迫る2つのモロッコチームによる、特別な意味を持つ一戦となる。

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ビエダ主審の試合運営には、アンゴラのジェルソン・エミリアーノ・ドス・サントス（第一副審）、カメルーンのエルヴィス・ジェ・ヌポイ・ンゲギ（第二副審）が協力し、モーリタニアのアブドゥルアジズ・ブーが第4審判を務める。

また、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）システムに関しては、チュニジア人のハイサム・キラットがVAR室の主審を務め、ガーナ人のダニエル・ニ・オワイ・ラリアが彼を補佐する。

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