ロイヤル・アントワープがジラノ・ケルクを即座に戦力外とした

『デ・テレグラフ』紙によると、ロイヤル・アントワープはジラノ・ケルクを即座に戦力外とした。その理由は、彼がスリナム国籍であることだ。

パスポート問題がベルギーにも波及した。3週間前、ポッドキャスト『De Derde Helft』を通じて、ゴー・アヘッド・イーグルスのDFディーン・ジェームズが、ゴー・アヘッド対NAC（6-0）の試合で出場資格を全く有していなかったことが突如明らかになった。

この左サイドバックはインドネシアのパスポートを所持しており、同国の代表選手でもあるからだ。彼がその国籍を取得した際、オランダのパスポートは無効となり、プレーするためには就労許可が必要となった。しかし、彼はそれを所持していなかった。

これをきっかけに事態は動き出した。オランダサッカー協会（KNVB）は先週、各クラブに対し、「確実にプレー資格がある」選手のみを起用するよう要請した。そのため、今週末は複数の選手が試合に出場できなくなる見込みだ。

アントワープも念のため、現在カークをベンチ外としている。「状況は不透明であり、すべてが明らかになるまではリスクを冒したくない。ギラノを巡る状況を調査中だ」

ケルクはスリナム代表であり、オランダのパスポートを既に失っている可能性があるため、ベルギーでプレーするには就労許可が必要となる。

FCユトレヒトの元FWである彼は、今シーズンすでに「ザ・グレート・オールド」で22試合に出場している。その間、6ゴールを決め、5回のアシストを記録した。



