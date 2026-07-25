ロイス・オペンダは、ユヴェントスからオリンピック・リヨンへ一時的に移る寸前となっている。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノを含む複数メディアによると、元フィテッセのFWによるレンタル移籍を巡り、すべての当事者が口頭合意に達したという。

報道によれば、オリンピック・リヨンは約300万ユーロのレンタル料を支払う。また、フランスのクラブは25歳のアタッカーの給与も全額負担する。

注目すべきは、契約に買い取りオプションが含まれないことだ。これまでの報道では買い取り条項が付く可能性も伝えられていたが、ロマーノとファブリス・ホーキンスによれば、そのような内容は存在しない。

オペンダ自身は数日前の時点で、すでにリヨン移籍にゴーサインを出していた。ベルギー代表FWは来週にメディカルチェックを受ける予定で、その後に移籍は正式に完了する見通しだ。

オペンダにとってこの移籍は、リーグ・アン復帰を意味する。FWは2022-23シーズンにRCランスで素晴らしい1年を過ごし、当時はフランスリーグで21ゴールを記録した。

その得点によって、オペンダはランスの驚きの2位フィニッシュに大きく貢献した。フランスのクラブはその1年前、フィテッセで2シーズンにわたってレンタルでプレーしていた彼を完全移籍で獲得していた。

オペンダのユヴェントスでの冒険は、大きな失望に終わった。イタリアのクラブは2025年夏、RBライプツィヒから330万ユーロで同選手をレンタルし、約4000万ユーロの買い取り義務を付けていた。

その大きな投資に見合うリターンはほとんどなく、オペンダは昨季、公式戦34試合でわずか2ゴールしか挙げられなかった。さらに、33試合出場のベルギー代表は主に途中出場にとどまり、トリノで最後まで定位置をつかむことはできなかった。