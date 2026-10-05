ここ最近の移籍に関するあらゆるうわさは、キース・スミットに影響を与えていたようだ。AZの指揮官レーロイ・エフテルドが月曜夜、RondoのZiggo Sportでそう明かした。「彼はそのことで苦しんでいた」と語っている。

スミットについて、AZは金の卵を手にしているように見えるが、その一方で負の側面もある。20歳のミッドフィルダーには、ほぼすべての欧州ビッグクラブが関心を寄せていると報じられており、移籍金は数千万ユーロ規模になるとみられている。それでも当面、スミットはアルクマールでプレーしており、クラブとの契約は2028年半ばまで残っている。

「移籍期間の初めには、自分は移籍するだろうと予想していた」と、スミットは9月末の時点でVIに語っていた。「でも、実際には何もなかった。AZに残ることを嫌だとは思っていないし、今もそうだ。まだ改善できることはたくさんある。それに、ここは自分の居場所でもある」

エフテルドはRondoで、スミットが一連の移籍騒動や、記録的な移籍を実現するために起用されたポルトガル人スーパーエージェント、ジョルジュ・メンデスの関与によって、実際に影響を受けていたと付け加えた。

「AZにとって、彼を関与させたことが賢明な一手だったかどうかは、今後わかるだろう」とエフテルドは話した。「これほど大きな金額、これほど大きなクラブが絡む話なら……。おそらく、彼を加えなければならないと感じたのかもしれない」

「ただ、彼（編集部注：スミット）はそのことで苦しんでいた。本当に影響を受けていたんだ。でも、もちろん自分自身で生み出したものでもある。若くしてあれだけ優れていれば、そういう注目を集めることになるからね」

「それでも、彼はかなりストイックな少年だよ」とエフテルドは続けた。「普通にしっかり話ができる。ただ、いつも短い返事をするタイプではあるね。早く終わらせたいから。でも、私のほうから時々部屋に呼ぶこともある。どういう状態なのか、彼に何が求められているのかを話すためだ。攻撃面だけでなく、守備面についてもね」