「レーハン・フリック」が再びアトレティコ・マドリードの罠をかわす

アトレティコ・マドリードはバルセロナMFマルク・ベルナル獲得に関心を示しているが、選手とクラブが現状での移籍に反対しているため、実現は先になりそうだ。

アトレティコの興味は前回の移籍市場に限られ、出場機会を求めたベルナルも移籍を検討していた。

しかしハンス・フリック監督が彼をカンプ・ノウに残し、移籍話は立ち消えとなった。

スペインメディアによると、先週金曜に代理人のラウル・フェルドとアトレティコのスポーツディレクター、マテオ・アレマニが会談。一部では交渉再開の機会と報じられている。

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しかし『ムンド・デポルティーボ』は、この会談はアレイマニ氏とベルナル代理人会社「ロック・ネイション・スポーツ」の顔合わせであり、ベルナル自身は話題にならず、他の選手に焦点が当たったと伝えた。

同紙は、今シーズン終了時にバルセロナも選手本人も環境を変える考えはないと強調。移籍オファーを検討するには現状の抜本的変化が必要だが、現時点ではその条件が整っていない。

ベルナルはカンプ・ノウで満足しており、フリック監督の信頼も厚い。クラブもラ・マシアの有望株を手放すつもりはない。

18歳のベルナルはバルセロナ中盤の柱としてフリック監督の下で急成長しており、複数クラブが注目するも、クラブは長期プロジェクトの一環として残留させる方針だ。