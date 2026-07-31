ギバイロ・リードにはノッティンガム・フォレストとローマが関心を示している。フェイエノールトの右サイドバックは、こうしたあらゆる関心に対して冷静さを保ち、すべてを自然な流れに任せていると、同選手は『Voetbal International』に強調した。

フェイエノールトが新シーズンに向けた準備を進める中、リードは「もちろん、とてもワクワクする気持ちはあります」と認めた。「でも、未来を見通すことはできません。自分でも何が起こるのか分からないんです。というより、今何が進んでいるのか、そのすべてを僕が把握しているわけでもないと思いますし、それは意図的なものでもあります」

このサイドバックは続けた。「代理人たちが多くのことを僕から遠ざけてくれているので、僕はサッカーに集中できますし、新シーズンに向けて最高のコンディションを整え、状態を上げることに完全に集中できます」

いずれにせよ、クラブに対して良い感触を持てるなら、リードは次のステップに進む準備ができている。「うまく説明できないんです。感覚なんですよ。自分で感じるんです。今すぐ出ていかなければならない、ここではもう学ぶことがない、なんて考えているわけではありません。決してそんなことはないです。僕にはまだ本当に学ぶべきことがたくさんありますし、まだ20歳です。でも、ひとつ言えるのは、移籍のチャンスが訪れたなら、それについて考えたいということです。人生でどれだけチャンスが巡ってくるかなんて、誰にも分かりませんから」

仮に今夏の移籍が実現しなかったとしても、リードにとってそれは大きな痛手ではない。「もし移籍に至らなければ、僕は残って、ただ優勝を目指して戦いたいです。その次のステップはオランダ代表です。そうなればいいと思っています」

いずれにせよ、リードはフェイエノールトで居場所を見つけていると感じている。この右サイドバックは特に、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督のアシスタントであるシプケ・フルスホフの存在を喜んでいる。

「シプケとの関係は昔とまったく同じです。彼は若い頃の僕をFCフォレンダムとフェイエノールトで本当に助けてくれました。だから、彼が今また戻ってきたのはうれしいです」とリードは語った。