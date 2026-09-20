ハリー・ケインは祝賀ムードだった。「楽しい週末になるはずだ」と言い切っていたが、この伝統あるFCバイエルンのオクトーバーフェスト訪問を歓迎していたのは、この得点記録保持者だけでは決してなかった。代表ウィークに入る前に、日曜午後はまず祝杯が上がった。その理由は、ウニオン・ベルリン戦でのゴールラッシュ（7-0）だけでも十分すぎるほどあった。

ミュンヘンがひとまずボルシア・ドルトムントに次ぐ2位にとどまっていること？ それは遅くとも10月31日の直接対決で片をつけられる。「我々はまったく落ち着いている」と、クラブCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンはオクトーバーフェスト訪問の場で語った。「その点については完全に落ち着いている。われわれはドルトムントを追う立場にあり、そして彼らを追いかけることになるだろう」。7-0の後なら、クラブの後見人ウリ・ヘーネスが付け加えたように、まずは「すべて順調」だ。

祝う準備ができていたのは、98試合目のブンデスリーガ出場で2得点を挙げ、最速で100ゴールの大台を突破して通算101得点としたケインだけではない。コーペニッカー相手に「開栓」となる一撃（18分）を決めたジャマル・ムシアラも上機嫌だった。「とてもいい感覚だ」と、3月以来初めて90分間プレーした後、見て取れるほど幸せそうな様子で語り、「これからのことが楽しみだ」と続けた。とりわけそれは、日曜夜にヘルツォーゲンアウラハへ向かうドイツ代表への旅を指していた。

ミヒャエル・オリセはオクトーバーフェストで何を身に着けていた？

ただ、代表ウィーク前のこのスペクタクルの最大の立役者は、少なくとも公の場では祝宴を好まないように見える、あの男だった。ミヒャエル・オリセはFCバイエルンで初めてハットトリックを達成したが、それだけでは今回もいかに見事なプレーを見せたかを十分に表しきれていない。「彼は素晴らしい選手だ」とムシアラは称賛。そうだとケインも続き、「彼は印象的な選手だ」と語ったが、それだけではない。「彼は本当に素晴らしい人間性の持ち主なんだ」

そして、オリセはオリセである以上、オクトーバーフェストでもかなり奇妙な登場ぶりを見せずにはいられなかった。FCバイエルン・ミュンヘン仕様の定番のバイエルン民族衣装をまとってはいたものの、それにスマーフのような青い帽子と紫色の十字を合わせていた。さらに髪を顔に垂らしており、顔はほとんど見えなかった。

それはさておき。FCバイエルンはあるがままのオリセを受け入れている。普段から高揚感とは無縁のヴァンサン・コンパニ監督も、感情が乏しいと見られがちなこのフランス人を称賛せずにはいられなかった。自分をそこまで感心させるのは、オリセの「総合パッケージ」だと同監督は語った。彼を魅了するのは「サッカー選手としてだけでなく」、「人としてどういう存在か」でもあるという。少なくともピッチ上では、とコンパニは付け加えた。「彼は自分の筋を貫いているし、すでにほぼ2年半このレベルでプレーしている」。そしてそのレベルは、「傑出している」とムシアラは強調した。





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ヴァンサン・コンパニがヴィーゼンを気に入っている理由

新加入のイスマエル・サイバリも左ウイングとして途中出場し、ミュンヘンで初ゴールを決め、さらにセルジュ・ニャブリも代表戦前に間に合う形で復帰を果たしたことで、スポーツ担当取締役マックス・エーベルもこの上なく上機嫌だった。「これ以上うまくはいかないと思う」と語り、「我々は印象的な結果を持って代表ウィークに入りたかった。それは実現できた」と強調した。

普段はあれほど冷静に見えるコンパニでさえ、このヴィーゼンがいかに自分にとって好都合かをほとんど隠せなかった。とりわけ代表ウィークのおかげで、今回はそれを本当に満喫できるからだ。「行きたい」と彼は語った。「家族や友人といい時間を過ごせるからだ。単純に、普通のことを少ししたいんだ」。これからの、ひとまずは比較的仕事の少ない時間が、自分に「追加のエネルギー」を与えてくれるという。「そしてその後は、次のフェーズに完全に集中する」

目指すのは、トレブル制覇なのだから。