スペイン人MFマルク・カサドのバルセロナ退団は決定的な状況に近づいた。指揮官ハンジ・フリックの構想から外れたことに加え、プレミアリーグの複数クラブが獲得への関心を強めているためだが、選手本人はヨーロッパでのキャリア継続を望んでいる。

カサドは今後数日のうちに新たな移籍先を模索しており、サウジアラビア・リーグのクラブから好条件のオファーが届いているにもかかわらず、ヨーロッパのサッカーでプレーを続けることを明確に優先している。

選手獲得の有力候補として最も名前が挙がっていたのはノッティンガム・フォレストだったが、その後サンダーランドが獲得レースに本格参戦し、現在は移籍に関する交渉が行われていると報じられている。

レースはそこにとどまらない。『ムンド・デポルティボ』紙によると、カサドにはアストン・ヴィラ、ニューカッスル、ブライトンも関心を寄せているとされ、移籍市場が閉じる前にこのスペイン人MFに用意された選択肢の多さを物語っている。

カサドのバルセロナ退団を示す兆候は、新シーズンのチーム登録リストで背番号を与えられなかったことでさらに強まった。背番号17はジョルディに渡っており、フリックの構想から遠ざかっていることを反映する動きとなった。

この対価での選手売却は、バルセロナに追加の資金をもたらし、移籍市場での動きを完了させ、新シーズンの最終登録メンバーを確定させる助けとなるだろう。