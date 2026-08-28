レンヌ、パリ・サンジェルマンに宣戦布告

「ピッチコンディション問題」は、依然としてフランスサッカーに影を落としている。フランス・リーグ・アン第1節のパリ・サンジェルマン対スタッド・レンヌの一戦が、レンヌのホームスタジアムで開催されることが決まったことを受けての事態だ。

レンヌは、セカンドレグに関するプロサッカーリーグ機構の決定を注視していく方針を明らかにした。首都のクラブは、熱波によって「パルク・デ・プランス」のピッチが使用に耐えない状態となったため、大会初戦の会場変更について承認を得ていた。これを受けてレンヌはわずか4日間で欧州王者を迎え入れる準備を整えることに成功し、先週日曜日に行われたこの試合は2－2の引き分けに終わった。ただしレンヌは、セカンドレグの日程を変更しないことを条件とし、熱波はフランス全土に及んでいたものであり、パリのスタジアムのピッチが悪化したのは怠慢によるものだと主張。2027年3月に予定されている第23節の対戦の会場変更には断固反対する姿勢を強調した。

しかし、レンヌの断固たる立場にもかかわらず、リーグ機構傘下の競技委員会は、両チームによる第23節の試合を「パルク・デ・プランス」で開催することを正式に発表した。その公式声明では次のように記されている。「8月19日に会場が変更された、パリ・サンジェルマン対スタッド・レンヌのフランス・リーグ・アン第1節の試合に関して、競技委員会は、スタジアムの整備および代替スタジアムの用意に関するクラブの義務を定めたリーグ機構競技規定第501条4項に基づき、パリ・サンジェルマンに対して15万ユーロの罰金を科すことを決定した。また、スタッド・レンヌ対パリ・サンジェルマンの第23節の試合については、その会場を変更し、パルク・デ・プランスで開催することを決定した」

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この決定は、スタッド・レンヌ内部に怒りの反応を呼び起こした。監督のフランク・エス氏は、次の日曜日に行われるル・マン戦の記者会見の場で、簡潔かつ皮肉を込めて次のようにコメントした。「来年の3月にも国内で熱波が起こるのかもしれない。返答についてはクラブに任せる」。クラブ側の反応も遅れることはなく、レンヌは公式サイトを通じて声明を発表し、手をこまねいて傍観することはせず、決定に対して異議を申し立てる意向を表明した。

レンヌは公式声明の中で次のように強調した。「スタッド・レンヌは、フランス・リーグ・アン第23節に予定されているスタッド・レンヌ対パリ・サンジェルマンの試合の会場を変更し、パルク・デ・プランスで開催するとの競技委員会の決定を承知した。決定の全文およびその理由の受領を待つ間、スタッド・レンヌは現在、自らの権利を守るため、フランス国立オリンピック・スポーツ委員会傘下の調停委員会への不服申し立てを行うことを検討している」