ラミズ・ゼルキは来季もFCトゥウェンテでプレーする可能性を否定していない。27歳のMFは土曜、アルゲメン・ダグブラッド紙の取材で語った。

レオン・テン・フォールデ記者とのインタビューでゼルキは、日曜にアウェーでPSV戦がトゥウェンテでの最後になる可能性があると認め、「辛い」と語った。

アムステルダム出身の守備的MFはフェイエノールトからレンタル中で、同クラブでの将来は厳しい。彼は「残留の可能性は否定しないが、現実的である必要がある。自分の価値は分からない。エリック・テン・ハグとドミニク・ショルテンに聞いてほしい。可能性はあるが、すべてがうまくいく必要がある」と語った。

日曜のアイントホーフェン戦でCL予選進出を決めたい両者は「まずは結果を出さないと。その上で来季残留が現実的な選択肢かどうか分かる」と語る。

「クラブは契約延長を希望しているが、話すことと実現することにはまだ大きな差がある」と結んだ。

ゼルキはフェイエノールトと2027年半ばまでの契約を残しており、 Transfermarktによる市場価値は約600万ユーロとされる。

来夏はアルジェリア代表としてW杯に出場し、グループステージでアルゼンチン、ヨルダン、オーストリアと対戦する。