レラがレアルに「バイエルンの息の詰まるようなプレッシャー」を警告：「ウォームアップ中さえも追いかけてくる」

今夜火曜日、注目は「サンティアゴ・ベルナベウ」スタジアムに集まっている。レアル・マドリードが、欧州チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で宿敵バイエルン・ミュンヘンをホームに迎えるからだ。マンチェスター・シティ戦に次ぐ、今年最も過酷な欧州の試練となるこの一戦では、レアル・マドリードが栄冠を掲げる最有力候補の一角と対峙することになる。

アルバロ・アルビラ監督率いるチームは、ホームアドバンテージとサポーターの後押しを活かし、第2戦を控えた段階で準決勝進出に一歩近づく好結果を挙げたいところだが、ドイツ国内、具体的にはアイントラハト・フランクフルトのアルベルト・レラ監督から警告が発せられている。

レラ監督は、今シーズンのバイエルンの内情を最も熟知している一人だ。ブンデスリーガで対戦し、3-2で敗れたものの互角の試合を展開した経験がある。ラジオ番組「El Partidazo de la Cope」でのインタビューで、このスペイン人監督はバイエルンの激しいプレッシングについて次のように明かした。 「彼らはウォーミングアップの段階からプレッシャーをかけてくる。ディフェンスの要であるウバメカノが、ペナルティエリア内で首筋に張り付くようにマークしてくる。彼らはピッチの隅々までプレッシャーをかけ、マンツーマンマークを躊躇なく行うチームだ。彼らは自らのフィジカルとアグレッシブさに絶大な自信を持っている」

バイエルンの強さにもかかわらず、レラはこの攻撃的な姿勢が諸刃の剣になり得ると見ている。「実のところ、レアル・マドリードはスペースを走り抜け、ボールを支配することに大きな安心感を抱いている。バイエルンは他のプレー方法を知らないため、これこそがアルビロア率いるチームが持つ強みだと思う。 このスタイルはマドリードにぴったりだ。もし彼らが低い位置での守備的ブロックに頼るチームと対戦していたら、状況はもっと悪かっただろうが、バイエルンの攻撃的な姿勢はレアルにとって有利に働いている」。







