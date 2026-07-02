レムコ・パスフェール（42）が、エールディヴィジの古巣に意外な形で復帰した

『デ・テレグラーフ』など複数メディアによると、レムコ・パスフェールはFCトゥウェンテで現役を続ける。42歳のGKは移籍金なしで加入し、第3GK兼アシスタントGKコーチを務める。

クラブ関係者は「復帰はすでに決定している」と明言した。パスフェールはヘラクレス・アルメロでの短期在籍を終え、昨季の2部降格後にフリーとなった。

彼は第2GKではなく、控えと指導役として加入する。第2GK候補にはケイン・ファン・オーヴェレン、ジェフリー・デ・ランゲ、イェスパー・シェンデラーらがいる。

パスフェールにとっては古巣復帰となる。エンスヘデ生まれの彼は、FCトゥウェンテの下部組織出身で、2004～2006年にトップチームでプレーした。その後、フリーでヘラクレス・アルメロへ移籍した。

その後、ゴー・アヘッド・イーグルス、PSV、ヴィテッセ、アヤックスでプレーした。2025年夏にヘラクレスに復帰し、残留を目指したが果たせなかった。

FCトゥウェンテへの復帰は、パスフェール長年の願いだった。2021年、彼はこう語った。「契約は終わるし、まだプレーしたい。FCトゥウェンテがGKを探し、私がフリーなら話し合える。何だってあり得る」。

しかしそのときは実現せず、アヤックスからオファーを受けてアムステルダムへ移籍。最多優勝記録を持つ名門で公式戦100試合に出場するまでになった。今季はヘラクレスで11試合に登場した。