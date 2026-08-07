あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
salah(C)Getty Images
Christian Guinin

翻訳者：

「レベルが1つ低い」：リバプールのレジェンド、モハメド・サラーの移籍決断に理解示さず

プレミアリーグ
モハメド・サラー
移籍情報
スーパーリグ
トラブゾンスポル
リヴァプール

リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーは、モハメド・サラーのトルコのトラブゾンスポル移籍にほとんど理解を示していない。

「トルコは、彼にとっては少しレベルが低すぎる気がする」と、元イングランド代表のカラガーはポッドキャスト『Football Ramble』で、エジプト人アタッカーのスュペル・リグ移籍についてコメントした。


カラガーは、トラブゾンスポルへのトルコ行きよりも、セリエAの「ACミランかユベントス」への移籍を予想していたという。そうであれば、サラーは少なくともなお欧州のトップクラブでプレーできたはずだった。

最終的には、しかし何よりも34歳の高額な給与要求が、トルコ移籍を決定づける要因となった。サラーはトラブゾンスポルで、伝えられるところによると年間手取り1700万ユーロを受け取るという。これはイタリアのクラブでは決して負担できなかった額だ。

「もちろん、彼の給与要求が何人かを遠ざけたのは確かだ。でも私は、もっといいクラブに行くために、その要求を少しは下げるのではないかと思っていた」とカラガーは説明し、こう続けた。「ACミランやユベントス、あるいはどこであれ、そうしたクラブに行って、サン・シーロでプレーし、引き続き大きな試合でプレーし、引き続き欧州でプレーするためにね。トルコはただ……いや、単純に彼はそれ以上の選手だと思う」

クラブ親善試合
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
モナコ crest
モナコ
ASM
スーパーリグ
カスムパシャ crest
カスムパシャ
KAS
トラブゾンスポル crest
トラブゾンスポル
TRS
Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFXGetty Images

モハメド・サラーとリバプールが契約解除で合意

サラーは直近9年間、リバプールで成功を収めながら前線でプレーし、チャンピオンズリーグとプレミアリーグを制してきた。6月末に両者は、本来2027年までとなっていた契約の前倒し解除で合意し、サラーはフリーでレッズを去った。

昨季スュペル・リグ3位のクラブであるトラブゾンスポルでは、サラーが2028年までの契約を結んだことを受け、このスーパースター加入に大きな熱狂が広がっている。報道によれば、トラブゾンスポルはすでにサラーの名前と背番号11が入ったユニフォーム10万枚を生産させたという。

トラブゾンスポルは8月15日、カスムパシャとのアウェーゲームで新シーズンをスタートする。8月末にはヨーロッパリーグ出場を懸けたプレーオフが予定されている。


広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー