「レベルが1つ低い」：リバプールのレジェンド、モハメド・サラーの移籍決断に理解示さず

「トルコは、彼にとっては少しレベルが低すぎる気がする」と、元イングランド代表のカラガーはポッドキャスト『Football Ramble』で、エジプト人アタッカーのスュペル・リグ移籍についてコメントした。





カラガーは、トラブゾンスポルへのトルコ行きよりも、セリエAの「ACミランかユベントス」への移籍を予想していたという。そうであれば、サラーは少なくともなお欧州のトップクラブでプレーできたはずだった。

最終的には、しかし何よりも34歳の高額な給与要求が、トルコ移籍を決定づける要因となった。サラーはトラブゾンスポルで、伝えられるところによると年間手取り1700万ユーロを受け取るという。これはイタリアのクラブでは決して負担できなかった額だ。

「もちろん、彼の給与要求が何人かを遠ざけたのは確かだ。でも私は、もっといいクラブに行くために、その要求を少しは下げるのではないかと思っていた」とカラガーは説明し、こう続けた。「ACミランやユベントス、あるいはどこであれ、そうしたクラブに行って、サン・シーロでプレーし、引き続き大きな試合でプレーし、引き続き欧州でプレーするためにね。トルコはただ……いや、単純に彼はそれ以上の選手だと思う」

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モハメド・サラーとリバプールが契約解除で合意

サラーは直近9年間、リバプールで成功を収めながら前線でプレーし、チャンピオンズリーグとプレミアリーグを制してきた。6月末に両者は、本来2027年までとなっていた契約の前倒し解除で合意し、サラーはフリーでレッズを去った。

昨季スュペル・リグ3位のクラブであるトラブゾンスポルでは、サラーが2028年までの契約を結んだことを受け、このスーパースター加入に大きな熱狂が広がっている。報道によれば、トラブゾンスポルはすでにサラーの名前と背番号11が入ったユニフォーム10万枚を生産させたという。

トラブゾンスポルは8月15日、カスムパシャとのアウェーゲームで新シーズンをスタートする。8月末にはヨーロッパリーグ出場を懸けたプレーオフが予定されている。



