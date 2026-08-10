レバークーゼンへの衝撃的な復帰は危機に？ インテルが横やりを入れる可能性も

イタリアの移籍市場の専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏の報道によると、フランス出身の27歳ウインガーをめぐっては、インテルも強い関心を示しているという。これによれば、インテルは現在、ディアビの現所属先であるアル・イテハドに対して2度目のオファーを準備している。最初のオファーは2000万ユーロに加え、MFクリスティアン・アスラニを含む内容だったが、拒否されたという。サウジアラビアのクラブは、ディアビに対して3000万ユーロ弱を求めているとされる。 ネラッズーリはすでに冬にもディアビ獲得を目指したが、実現しなかった。

ここ最近はレバークーゼン復帰を示唆する材料が多く、ディアビは2019年から2023年にかけて同クラブでこれまでのキャリア最高の時期を過ごした。退団後も、レバークーゼンのスポーツ部門責任者ジモン・ロルフェスはディアビとの接触を保っていたようだ。 Bild とKicker は先週、古巣復帰に向けた交渉がかなり進展していると報じていた。ただ、現時点ではまだ合意には至っていない。

インテルは今、その復帰プランを妨げるのだろうか。イタリア王者である同クラブなら、ディアビにはタイトル獲得の大きなチャンスがあり、加えてチャンピオンズリーグでもプレーできる。一方、レバークーゼンで待っているのはヨーロッパリーグにすぎない。

ムサ・ディアビは減俸を受け入れる見込み

ディアビはかつてレバークーゼンで公式戦172試合に出場し、49ゴール47アシストを記録。その後、2023年に5500万ユーロでアストン・ビラへ移籍した。公式戦54試合で21得点関与を記録した1年後の2024年には、6000万ユーロでサウジアラビアへ渡った。

ディアビはアル・イテハドと2029年まで契約を残しており、伝えられるところでは年間約1200万ユーロの手取りを受け取っている。しかし、本人はヨーロッパ復帰を望んでいるとされ、そのためなら大幅な減俸も受け入れる意向だという。将来的な年俸としては、総額600万ユーロが取り沙汰されている。