アヤックスが関心を寄せるジローナ監督ミチェルに対し、バイエル・レバークーゼンも本腰を入れていると独紙『BILD』が報じた。これによりアヤックスは、スペイン人監督の獲得競争で新たな強敵を迎えた。

テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは来季体制の準備を進めており、オスカル・ガルシアの後任候補としてミチェルの名前は早くから浮上していた。

関係者はすでに初期交渉が行われたと明かし、ヘット・パロール紙のヘンク・スパンコラムニストは1週間前に合意に達したとほのめかした。ダヴィ・クラッセンも今週初めにZiggo Sportでミチェルについて言及している。

しかし、レバークーゼンもミチェルを候補に挙げているため、アヤックスは油断できない。ドイツ紙『BILD』によると、ミチェルは1年前、シャビ・アロンソの後任候補にも挙げられていたという。

当時選ばれたのはエリック・テン・ハグだったが、数試合で解任。後任のカスパー・ヒュルマンドも期待に応えられていない。

今季CLに出場しながらも期待外れの内容で6位。来季はEL出場圏にとどまっている。

ラヨ・バジェカーノ、ウエスカ、ジローナで成功を収めたミチェル監督だが、直近2シーズンは苦戦している。昨季は16位、今季もジローナは降格圏を脱していない。 現在18位だが残り3節があり、状況は絶望的ではない。ラ・リーガは各チームの勝点差が極めて小さいからだ。