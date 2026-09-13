バルセロナはレバンテとの苦しい一戦を制し、リーガ・エスパニョーラの単独首位に返り咲いた。この試合はカタルーニャの雄が予想していたよりもはるかに難解なものとなり、ホームチームは3点を追う展開ながら追撃を見せて逆転に迫ったが、最後はカリム・アデミが試合終了間際に決勝点を挙げて勝利を確定させた。

シウダ・デ・バレンシアのピッチコンディションはバルセロナの複数の選手の不満を招いた。ハンジ・フリック、パウ・クバルシ、エリック・ガルシアが芝の乾燥を訴え、それがボールの回しや普段どおりのプレーをより困難にしたと指摘した。

こうした不満はレバンテのルイス・カストロ監督の耳にも届き、監督は試合後に「モビスター+」を通じて明らかな皮肉を込めて反論し、チームはピッチの質を保つためにできる限りのことをしたと強調した。

カストロは次のように語った。「我々は芝に水をまいている。しかし、もしスタンドの誰かが日差しに苦しんでいるとしても、太陽を覆うことはできない。我々は芝を刈り、ピッチに水をやった。悪いピッチで勝つのは好きではないからだ」。

ポルトガル人指揮官はこう付け加えた。「今シーズンの初めにピッチを張り替えたチームにしては、非常に良い状態だった。我々はもっと芝の状態がひどい他のスタジアムでプレーしてきた」。

カストロは、レバンテが試合前にピッチのコンディションを保つため追加の措置を講じたことを明かし、こう述べた。「我々は昨日ここに来て練習した。芝を良い状態にしたかったので、それ以前には来なかった。良いピッチで勝ちたいのだ」。

そして日差しの影響についての皮肉を続け、こう付け加えた。「レバンテが成し遂げられなかったことが一つある。次回はそれに挑戦しよう。太陽を覆うことだ。バレンシアで午後4時にプレーするのだから、それは不可能だ。選手たちはウォーミングアップに出たときにそう言っていた」。

この勝利により、カタルーニャの雄はリーガ・エスパニョーラで全勝記録を維持し、今シーズン獲得可能な勝ち点をすべて手にした唯一のチームであり続けるとともに、首位の座を守り続けた。