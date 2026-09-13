レバンテ指揮官、バルセロナに4失点で皮肉「太陽を隠すことはできない」

レバンテを率いるポルトガル人指揮官ルイス・カストロは、バルセロナに敗れたものの、選手たちのパフォーマンスに誇りを抱いていると語り、リーガ・エスパニョーラ首位を相手に数多くの決定機を作り出した自チームは力強い試合を見せ、別の結果を手にすることも可能だったと強調した。

カストロは、試合中に施した戦術的変更が効果的だったと述べ、レバンテが今季バルセロナ相手に、他のどの対戦相手よりも多くの決定機を作り出したと指摘。さらに、午後4時15分キックオフという状況下での気温の高さと、シウタ・デ・バレンシアのピッチの乾燥がもたらした影響についても言及した。

カストロはピッチの状態についてこう述べた。「我々は散水を行った。しかし、もしスタンドで酷暑に苦しんでいる人がいるとしても、太陽を遮ることはできない」。そして、良くないピッチで勝利を得たくはないため、クラブは試合前に芝を刈り、ピッチに散水したと説明した。

さらにこう付け加えた。「シーズン開幕時にピッチの芝を張り替え、それより遥かに悪い芝のスタジアムでプレーしてきたチームにとって、このピッチは非常に良い状態だ。ピッチを良い状態にしたかったので、我々は昨日ここへ来た」。

そして皮肉を込めて続けた。「レバンテがいまだにできないことが一つある。次回は挑戦してみるが、それは太陽を遮ることだ。バレンシアで午後4時にプレーする、それは不可能だ。選手たちは、外に出たとき太陽が非常に厳しく照りつけ、芝が2分で乾いてしまうと言っていた。どうすればいい?」

3点目を失った後の自身の反応について、レバンテの監督はこう説明した。「我々は選手たちと、いかにして決定機を作り出したかを話し合っていた。もう1点取っていれば、彼らの疑念はさらに増していただろう。そして実際にそうなった」。

そして攻撃陣の交代は、バルセロナへの圧力を強める狙いがあったと指摘し、こう語った。「我々は攻撃ラインでいくつかの交代を行った。彼らが問題を起こせる選手だと分かっていたからだ。イバンには3度の絶好機が訪れ、そのうちの一つをものにした。控えの選手たちはより活動的だったので、彼らを起用してもう少し圧力を強めることになると分かっていた。より良い結果を手にしようと交代を行ったのだ」。

カストロは、この敗戦がロッカールームへの強烈な打撃であるとの見方を退け、バルセロナ戦の前まで自チームが好調な連続記録を続けていたと強調した。「敗北は敗北だ。だが我々はさらに上を目指していたので苦しい思いをしている。バルセロナは非常に大きなチームなので、我々は勝つためにプレーしたかった」。

さらにこう付け加えた。「我々は8試合連続で無敗を続け、そのうち7試合で勝利していた。勝ちたかったので苦しいが、同時に全力を尽くしたことも分かっている。私はいつも選手たちに言っている。全力を出し切ったのなら、それ以上を求めることはできない、と」。

ポルトガル人指揮官はレバンテのサポーターとシウタのスタジアムの雰囲気を称賛し、こう語った。「私はシウタのスタジアムに慣れている。今回もパフォーマンスは素晴らしく、もはや私にとって驚きではない。我々は7試合を無敗で戦い、彼らは常に我々の心の中にいる」。

そして続けた。「彼らはチームが全力を尽くし、最後までエンブレムを守り抜いたことを認めてくれた。そして今回もパフォーマンスは見事だった」。

自チームが作り出した決定機にもかかわらずバルセロナが結果で上回ったことについて、カストロはこう述べた。「もし得点を挙げなければ、0対5で負けることになる。我々はシュート数でも彼らを上回り、明確な得点機会を作って試合を終えた。勝利に値するパフォーマンスだったが、細かな部分がある。いくつかのシュートはゴールに入り、ほかは入らない。彼らは非常に決定力があった」。