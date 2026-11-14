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マンチェスター・ユナイテッドの元アシスタントコーチ、レネ・ミューレンスティーン氏は、新監督に就任するマウリシオ・ポチェッティーノ氏に対し、主将ブルーノ・フェルナンデスと袂を分かつよう促した。オランダ人指導者は、オールド・トラッフォードを取り巻く長年の絶え間ない否定的な空気が、32歳の司令塔の精神面に大きな負担をかけてきたと考えている。

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新監督、主将人事で難しい判断に直面

ミューレンステーンは、アルゼンチン人指揮官にポルトガル人MFを「放出する」よう勧めた。これはポチェッティーノが2年半の契約を結び、マイケル・キャリックの後任となった後のことだ。正式就任から半年足らずの11月12日に解任されたキャリックは、期待外れに終わった夏の移籍市場に続く低調なスタートの代償を払った。新監督は、引き継いだチームの明らかな戦力不足を補うため、1月の移籍市場に目を向ける可能性がある。

元コーチ、チームに新たな活力が必要と主張

キャリック体制下でシーズン後半に目覚ましい活躍を見せ、昨季PFA年間最優秀選手賞を受賞したものの、主将は今季、同様の影響力を安定して発揮できずにいる。

『talkSPORT』に対し、ミューレンステーンは、関係者全員にとって決別が有益となり得る理由を説明した。「ブルーノについて言えば、彼は長年にわたってマンチェスター・ユナイテッドに素晴らしく貢献してきた。今季は同じレベルに達していない。クラブと本人を取り巻くあらゆる否定的な状況によって、ある程度、精神的にさえダメージを受けているのかもしれないと思う」

「正直に言えば、彼は素晴らしく貢献してきたが、退団を決めても私はそれほど悲しくないだろう。他にも退団すべきだと思う選手は多い。チームにはこれまでとは違う活力を生み出す必要がある」

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個人成績の陰に隠れたチームの危機

全体的なプレーぶりには批判もあるが、MFは2026-27シーズンもチームの主なチャンスメーカーであり続けている。プレミアリーグ最初の9試合で4得点2アシストを記録し、なかでもイプスウィッチ・タウンに5-2で勝利した試合でのハットトリックが際立つ。チャンピオンズリーグでもサバFKとローマを相手に重要な得点とアシストを記録した。

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しかし、そうした貢献もマンチェスター・ユナイテッドの過去40年間で最悪となるリーグ戦のスタートを食い止められなかった。リーグ戦10試合でわずか1勝にとどまり、降格圏の18位に沈んでいる。さらに、カラバオカップでは早期敗退し、チャンピオンズリーグではコモに1-4で大敗した。一方、『The Athletic』によると、この司令塔は最近、2度目の契約延長オファーを拒否した。現行契約は今季終了時に満了を迎える。

契約交渉が難航する中、アンフィールドで試練の初陣へ

フェルナンデスは1月から国外クラブと事前契約について交渉できるが、ユナイテッドは契約を2028年まで延長できるオプションを保有しており、後継者候補としてコモの逸材ニコ・パスに目を向けている。ポチェッティーノはまず米国代表のハイチとの2試合を指揮し、その後、準備期間がほとんどないままマンチェスターでの仕事を始める。初陣は11月22日、宿敵リヴァプールの本拠地に乗り込むプレミアリーグの一戦となる。