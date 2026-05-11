レネ・ファン・デル・ハイプ：「彼はウォウト・ヴェグホルストの失敗作だ」

ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ミヒール・クラマーの現役引退が話題に上がった。RKCワールウェイクに所属する37歳のストライカーは、来季からアシスタントコーチに転身する。

ウィレムIIは「ケウケン・カンピオン」プレーオフでRKCを2勝し、クラマーの現役生活に幕を引いた。試合後、彼はESPNのカメラの前で涙を流し、「感謝している」と語った。

ミシェル・ファン・エグモンドがクラマーについて尋ねると、ウィム・キーフトは「本当にいい青年だ。ここ数年は怪我が多く、活躍できなかった」と語った。

「そもそも、それほど大した選手じゃなかったんじゃない？」とレネ・ファン・デル・ハイプが口を挟む。「特別に優れているわけじゃない。僕には、彼はまるでワウト・ウェグホルストの出来の悪いバージョンのように見えるんだ。」

キフトは完全には同意しない。「フェイエノールトで1シーズン18ゴール取ったこともある。でも結局、彼は『クロケットサンド』で記憶されるだろう」。

キーフトは騒動についても「大したことじゃない」と言い、ファン・デル・ハイプも「問題なし。でもあのは挑発だ。クロケットサンドが食べたかっただけじゃない」と同意する。

「あれはあくまで“俺のケツでも舐めてろ”というメッセージだったんだ」とファン・デル・ハイプは笑う。キフトは、当時クラマーと監督ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストの関係がうまくいっておらず、クラマーから相談を受けた際、「2週間ほどメディアから距離を置いたらどうだ」と助言したと明かした。

「毎週トラブルを起こすなら、自分を見つめ直すべきだ」とキーフトは続けた。「彼はたまにメッセージをくれるし、根本的にはいい奴だ。少し変わっているが、そういう存在は面白い。監督の指示だけに従う退屈な選手より、ずっとマシだ。」