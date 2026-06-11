レネ・ファン・デル・ハイプ：「彼はひどく動揺している。友人を失ったのだ。」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏によると、キース・ヤンスマ氏はキュラソー代表チームを巡る混乱に強い不満を抱いている。ヤンスマ氏は先月、ディック・アドボカート氏の監督復帰でフレッド・ルッテン氏が退任したことを受け、代表チームを辞任した。

混乱は、アドヴォカートが私的理由から一度辞任し、後任にルッテンが就いたものの、数週間後にアドヴォカートが復帰したことで生じた。ルッテンは将来性を見込めず退任し、ヤンスマも広報責任者を辞任した。

ヤンスマは、監督交代そのものではなく、その過程に問題があったと語っている。 「どちらを選ぶかの問題ではなく、決定の過程に問題がある」と語った。「まずアドヴォカートが辞任し、それは残念だった。その後、状況が改善したにもかかわらず、今度は新監督が去らなければならなかった。それは正しくなく、私にとって度を超えている」

木曜の番組『Vandaag Inside Oranje』で、ファン・デル・ハイプは「先日キースと食事した際、彼がまだ大きく動揺しているのが分かった」と語った。

「彼はディックを本当の友人だと思っていた。それが今、終わってしまった。キースはディックのやり方が正しかったとは思っていない。彼はすべてに立ち会い、すべてのメッセージを見て、すべてを経験してきた。それでも、このような事態になったことを非常に悲劇的に感じている」

「2人はとても仲が良く、いつも和気あいあいだった」と語る。そのため、78歳のヤンスマには特に辛い別れだという。

ヨハン・デルクセンは、ヤンスマの辞任の判断を「非常に適切だった」と擁護した。