レネ・ファン・デル・ハイプ「彼はひどいプレーをしている！ もう見るに堪えない……」

レネ・ファン・デル・ハイプは、現在のクリスティアーノ・ロナウドのプレーにまったく感銘を受けていない。41歳のアル・ナスルFWは今なお通算1000ゴールを追い求めているが、ファン・デル・ハイプによれば、そのミッションはすでにあまりにも長引き始めているという。

ロナウドは現在、キャリア通算の公式戦得点数を973に伸ばしており、その魔法の大台に到達するにはあと27ゴールが必要だ。ファン・デル・ハイプは『Vandaag Inside』で、ポルトガル人FWの追跡劇を早々に終わらせる解決策を考え出した。

「親善試合で一度、23（27、編集部注）ゴール決めさせればいいんだよ。そうすれば終わる」と、ファン・デル・ハイプは冗談交じりに語った。「これはまだ本当に長くかかるだろうね……。今の彼はひどいプレーをしている。もう見ていられないよ」

批判があるにもかかわらず、ロナウドはサウジアラビアで今なおゴールを決め続けている。ポルトガルのスーパースターは今季、7試合で3ゴールを記録している。前季は37試合の出場で30得点を挙げた。

ロナウドが何としても1000ゴールの大台に到達したいと考えていることは、公然の事実だ。2025年12月にはドバイで行われたグローブ・サッカー・アウォーズで、そのことについてあらためて詳しく語っていた。そこで彼は2年連続で中東最優秀選手に選ばれている。

「プレーを続けるのは簡単ではないが、僕はモチベーションを保っている」と、当時ロナウドは語った。「僕の情熱は大きいし、続けていきたい。どこでプレーするかは関係ない。中東でもヨーロッパでもね。僕はいつだってサッカーを楽しんでいるし、続けていきたい」

「僕の目標が何か、みんな分かっているはずだ」と、ロナウドは12月に話している。「タイトルを勝ち取りたいし、みんなが知っているあの数字に到達したい。1000ゴールだ。ケガさえなければ、僕は必ずその数字に到達する」

ロナウドはアル・ナスルと2027年半ばまで契約を結んでいる。