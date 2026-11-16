レネ・ファン・デル・ハイプ、フェイエノールト幹部デヴィ・リゴーとの驚きの会話を明かす「彼が教えてくれたのは…」

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レネ・ファン・デル・ハイプがポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、オランダの若手選手の給与について意外な事実を明かした。フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーとの会話から、現在はベルギーの若手選手の方がかなり恵まれた状況にあることが分かった。

「我々のような小国から、これだけの選手が生まれたことを誇っていいはずだよね？ サッカー選手の話だけど」とファン・デル・ハイプは切り出した。彼は、オランダサッカーをめぐって時折広がる強い悲観論に納得していない。

「ベルギーもそうだよね？ ベルギーがどれほど小さい国か知っている？ それなのにイタリアを完全に圧倒した。本当にすごいことじゃないか？」。先週日曜日のネーションズリーグでベルギー代表が挙げた4-1の勝利を指している。

「この前、フェイエノールトのテクニカルディレクター、デヴィ・リゴーと少し話したんだ。ベルギーでは15歳、16歳、17歳の選手がオランダより高い給与をもらっていると教えてくれた。だからクラブ・ブルッヘはアヤックスやPSVから選手を難なく獲得できるんだ」とファン・デル・ハイプは明かした。

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リゴーは2009年から2026年までクラブ・ブルッヘに在籍していたのだから、事情をよく知っている。最初はユースの指導者を務め、その後はテクニカルディレクターを含むさまざまな技術部門の役職に就いた。昨夏にフェイエノールトへ移り、デニス・テ・クローゼの後任となった。

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「でも、考えたんだ……。アヤックスがずっとベルギーの最高の選手だけを獲得していたら、世界選抜級のチームができていたはずだ！」。ファン・デル・ハイプは隣国の才能を絶賛する。「クロアチア人もセルビア人も抜きでね……」

「ベルギーには本当に優れた選手がいる。今もそうだ。ミランの選手もいるし、彼らは若くしてあそこへ渡ったんだ」

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ベルギーサッカーの躍進は、UEFA係数ランキングにも表れている。ベルギーはすでにオランダを追い抜き、その差を広げ続けている。チャンピオンズリーグでクラブ・ブルッヘがPSVに収めた最近の勝利は、その好例だ。

代表チームも期待に応える結果を残している。マルク・ファン・ボメル監督の下、ベルギーはUEFAネーションズリーグの準々決勝進出を決めた。オランダ代表も順当にいけば月曜日の夜にそこへ加わる。ドイツに14点差もの大敗を喫しない限り、進出を阻まれることはない。