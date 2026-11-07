アヤックスは木曜夜、FCミッティランに1-6で大勝した。アムステルダムのクラブが見せた説得力ある戦いぶりは、レネ・ファン・デル・ハイプの目にも留まったようだ。番組『Vandaag Inside』で語っている。

「6ゴールは、そう簡単に決められるものじゃない」とファン・デル・ハイプは切り出した。「相手が10人でプレーしていたとは言える。でも、10人になった側は、もうサッカーをしなくてもいい。全員で自陣のペナルティーエリア付近に立って、『やれるものならやってみろ』と構えることもできる」

ファン・デル・ハイプは、デンマークでアヤックスが最後の1分まで見せた戦いぶりを称賛した。そのプレーに強く感銘を受け、クラブは立ち直りつつあると考えている。

「最近、アヤックスの試合を何度か見た。ホームでの試合もね。本当に復調への道を歩んでいるし、再び上位に迫っている。個人的にも、それはとてもうれしい。最終節まで3チームでどうなるかを見守れたらね」。PSV、フェイエノールトとの優勝争いについての発言だ。

ミッティラン戦では、アヤックスにとってすべてが良い方向に転んだ。試合終盤にアヤックスの6点目を決めたマルコス・レオナルドにとってもそうだった。

次の試合 TWE エールディビジ 08:30 AJX 視聴する

「あの若者にも、あのゴールが必要だったのかもしれない」とヨハン・デルクセンが言うと、ファン・デル・ハイプは「喜んでいたね！ 1-6にするゴールだったんだから、そこまで喜ぶ必要はないけどね（笑）」と応じた。

アヤックスが好調の波に乗っているのは明らかだ。それでも、ここ数週間を本当の意味で前向きに振り返れるのは、今週末のFCトゥウェンテ戦に勝ってこそ。デ・フロルシュ・フェステでの一戦は、日曜日の14時30分に始まる。