レネ・ファン・デル・ハイプ氏はFIFAの早期介入を期待し、「誰もそんな事態は望んでいない」と語った。

レネ・ファン・デル・ハイプとヨハン・デルクセンは、ワールドカップの3位決定戦は不要だと語る。準決勝で敗れたイングランドとフランスが対戦する前に『Vandaag Inside』で語った。

ガイプは「3位決定戦は意味がない。準決勝でスペインGKと対峙したとき、ムバッペは『今、このGKを蹴り殺せば休暇に行ける』と考え、直前に『やめよう』と踏みとどまった。だからあの中途半端なプレーになった。誰もそんな試合を見たいとは思っていない」と断じた。

デルクセン氏もFIFAは3位決定戦を廃止すべきだと主張する。「FIFAは依然として続けているが、この試合は開催すべきではない。サポーターも視聴者も楽しめない。またテレビ放映権契約に含まれているのだろう。」

フランスとイングランドは土曜、マイアミで対戦する。イングランドは同地で準々決勝をノルウェーと戦った。試合はオランダ時間23:00に始まる。

退任が決まっているディディエ・デシャン監督率いるフランス代表は火曜日のスペイン戦で0－2と完敗した。

イングランドは水曜日、1966年以来の決勝進出へ王手をかけていた。しかしアルゼンチンとの激戦終盤、流れは一転。リオネル・メッシが輝き、1－0から逆転したディフェンディングチャンピオンのアルゼンチンが1－2で勝利した。

3位決定戦は1934年から続き、FIFAと開催都市の収入源となっている。欧州選手権では実施されたことがない。