レネ・ファン・デル・ハイプは、スター選手への批判が理解できない。

レネ・ファン・デル・ハイプは番組『Vandaag Inside』で、キリアン・ムバッペを擁護した。ムバッペはチームメイトがエスパニョール戦に臨む中、最近イタリアへ小旅行に出かけたことで批判を受けていた。

先週末、チームがエスパニョール戦に備える間、彼はイタリア・カリアリに滞在していた。

試合開始10分前にスペインへ帰還したため、一部チームメイトの反感を買ったという。

「彼は若造だ。W杯を控え、1年プレッシャーを受けている。3日間の休みのうち2日を妻とカリアリで過ごし、食事やボートを楽しんで戻っただけだ。何をそんなに騒ぐ必要がある？」

怒ったレアル・マドリードのファンは、ムバッペの退団を求めるオンライン署名にすでに150万回以上署名している。司会のウィルフレッド・ジェネーは「彼らはもともと彼に不満だ」と指摘する。

ファン・デル・ハイプは「彼は24試合で28得点を挙げている」と擁護し、デルクセンは「3点取れば終わる話だ」と問題視しない。

最後にヴァン・デル・ハイプは怒りの背景をこうまとめる。「一番の不運は、彼がPSGを離れた後にチームが成功したことだ。みんなは『成功できなかったのはムバッペのせい』と言い、今もその流れが続いている」。