レネ・ファン・デル・ハイプはオランダ代表のエースへの批判を和らげ、「最高の状態ではないかもしれない」と語った。

レネ・ファン・デル・ハイプは番組『Vandaag Inside』で、オランダでヴァージル・ファン・ダイクが受ける批判が多すぎると語った。ヨハン・デルクセンはこれに反対している。

ファン・デル・ハイプは「私たちはいつもファン・ダイクについて話しているが、彼はイングランドでは間違いなく世界クラスの選手として見られている」と述べた。リヴァプールのこのディフェンダーは、エヴァートン戦（1-2）で試合終了間際に決勝ゴールを決めた。

ヨハン・デルクセンは「あのボールは後頭部に当たっただけだ。守備でもミスを犯している」と反論した。

ファン・デル・ハイプは「ここ2年で上達したとは言わないが、誰にだって調子が落ちる時はある。それでも彼はプレミアリーグ屈指のセンターバックだ」と擁護した。

ドルトレヒト出身の元選手は「彼への批判は多すぎる」と語った。デルクセンも能力は認めたが、1点を挙げた。

「守備では常にミスを犯している。攻撃面でヘディングが得意でも、あの決勝点は中途半端だった」とデルクセンは指摘した。

ファン・デル・ハイプは「でもヨハン、センターバックとして身長も存在感も得点力もスピードもある」と反論。ウィルフレッド・ヘネーは「問題はPKを誘発すること。たまに遅れるが、それでも優れたディフェンダーだ」とまとめた。