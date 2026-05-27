レネ・ファン・デル・ハイプはアヤックスへの復帰を勧めない。「そうすれば、スタロと並んでプレーすることになる」

ウィム・キーフトは、デリー・ブラインド（36）がまだ「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で十分に活躍できると見る。しかしレネ・ファン・デル・ハイプは、水曜配信のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』でこれに反対した。

降格したジローナとの契約は満了し、移籍金なしで新天地に移れる。DF兼MFのブラインドは、2度アヤックスに所属し、その間にマンチェスター・ユナイテッドで4シーズンプレーした。

キーフトは「ブラインドはオランダでまだ十分にやれる」と断言。スピードがないという声には「もともと速くなかった」と反論。

「しかし、ブラインドは確かに上手い。バアスより上手い」とハーレム出身のアナリストはアヤックスのセンターバックと比較する。「バアスも良い選手だ。だが、ブラインドの方がまだ楽にプレーできる」。

司会のミシェル・ファン・エグモンドが「オランダに帰還するよう勧めるか」と尋ねると、ファン・デル・ハイプは「あそこにいたほうがいい」と口を挟んだ。さらに「気に病むな。帰ればヴァレンティン・ドリーセンに『スピード不足』と毎週コラムで書かれるだけだ」と続けた。

「でも、本人が望まないと意味がない。オランダに戻れば、スータロと組むことになる。気分も上がらないし、助けにもならない」と懐疑的なファン・デル・ハイプ。

最後にキフトが「ブラインドはあと1年、あるいはアヤックスでプレーしたいようだ」とまとめた。