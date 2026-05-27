レネ・ファン・デル・ハイプはアヤックスへの復帰に強く反対している。

ウィム・キーフトは、デリー・ブラインド（36）がまだ「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で十分に活躍できると見る。しかし、レネ・ファン・デル・ハイプは水曜配信のポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』でこれに反対した。

降格したジローナとの契約は満了し、移籍金なしで新天地へ移れる。DF兼MFのブラインドは、2度アヤックスに所属し、その間にマンチェスター・ユナイテッドで4シーズンプレーした。

キーフトは「ブラインドは今でもオランダで十分通用する」と断言。スピードがないとの声には「もともと速くなかった」と反論。

「しかし、ブラインドは確かに上手い。バアスより上手い」とハーレム出身のアナリストはアヤックスのセンターバックと比較する。「バアスも悪くないが、ブラインドの方がまだ楽にプレーできる」。

司会のミシェル・ファン・エグモンドが「オランダに帰還するよう勧めるか」と尋ねると、ファン・デル・ハイプは「そのまま残れ」と口を挟んだ。「気に病むな。帰ればヴァレンティン・ドリーセンに『スピード不足』と毎週書かれるぞ」。

「でも、本人が望まないと意味がない。オランダに戻れば、スタロと組むことになる。気分も良くないし、助けにもならない」と懐疑的なファン・デル・ハイプは続けた。

最後にキフトが「ブラインドはあと1年、できればアヤックスでプレーしたいようだ」とまとめた。