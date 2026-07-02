レネ・ファン・デル・ハイプが、リヴァプール2年目のスロットについて刺激的な詳細を明かした。

木曜日、レネ・ファン・デル・ギープはリヴァプールで2シーズン目を迎えたアルネ・スロット監督について衝撃的な実情を語った。『Vandaag Inside』のアナリストによると、選手たちはすでに解任された監督に完全にうんざりしていたという。

「わずか1年でリヴァプールで嫌われたとは、どうすればこうなるのか」と彼は番組で語った。

司会のウィルフレッド・ジェネーは驚き、自分は聞いていないと強調。モーリス・ステインも驚いていた。

ヴァン・デル・ハイプは続けた。「要するに、チーム全体が『調子がイマイチだ』と感じていたということだ。だが、それは決してスロットのせいではなかった。実際、選手たちは皆、その状況に少しうんざりしていたんだ。そこで私は思うんだ。そんな状況を作り出すなんて、なかなかの腕前だ、と。」

ジェニーはまだ納得していない。「それは確かですか？ 誰から聞いたんですか？」と司会者は尋ねる。「確かです。でも、それは問題ではありません」とファン・デル・ガイプは付け加えた。 「1年でそんな状況を作るのは並大抵じゃない。みんな君にうんざりしてるんだ。ヴァージル・ファン・ダイク以外はね。彼ならスロットを支持するだろう」

「でも、それはどこに書いてあるんだ？イギリスのメディアか？」とジニーは情報源を問い続けます。「そんな話は耳にするだろ？彼と一緒に仕事をしてロッカールームにいた連中からだよ」とドルドレヒト出身のサッカーファンは言います。

ヨハン・デルクセンは、ファン・デル・ハイプの主張を信じる。「レネに確かな情報源があるなら、私も信じる。スロットは堅実な指導者だが、選手に口出ししすぎないほうがいい。モハメド・サラーのボディランゲージがそれを示していた」