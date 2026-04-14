レネ・ファン・デル・ハイプ氏は、AZとFCトゥエンテのスポーツ面での成功には裏があると言う。トゥエンテはエールディヴィジで2位になる可能性もあるが、ハイプ氏によると、それこそが経営陣の問題だ。

メガネのテレビパーソナリティはポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で「FCトゥエンテとAZはジョン・ファン・デン・ブロムやレロイ・エヒテルドとの契約を続けたくない」と語った。

「FCトゥエンテの新テクニカルディレクター、エリック・テン・ハグには、ヘッドコーチに採用したかった候補がほかにも10人ほどいたと、あちこちから聞いている」とファン・デル・ハイプ氏は語る。

それでもクラブは先日ファン・デン・ブロムとの契約延長を発表した。テン・ハグは「ジョンが就任して以来、我々は2位につけている」とクラブ公式チャンネルで説明した。

「あらゆるデータモデルがそれを示している。一部のモデルでは我々は1位だ。彼がチームを再構築し、落ち着きと自信をもたらしたことが分かる。それが重要だ」

それでも、今さら解任はできない。CL出場権を得るかもしれないのだから！」

AZでも暫定指揮官エヒテルドが日曜のカップ戦で優勝すれば解任は難しいと分析。決勝の相手はNECだ。