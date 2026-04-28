レネ・ファン・デル・ハイプはポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』で、ミカ・ゴッツが海外で成功できるか確信がないと語った。また、アヤックスの左ウイング、ゴッツがNACブレダ戦で決めたゴールについて議論し、2004年に同じ相手にズラタン・イブラヒモビッチが決めたゴールと比較した。

「ゴッツとイブラヒモビッチのゴール、どう思う？ イブラはゴッツより自分のやっていることを理解していた」とファン・デル・ハイプ。

「ゴッツは走りながら『どこまで行けるか』と考えていたように見える。最初の守備者に止められてもおかしくなかった」

「ズラタンは意識的に動き、切り返しでスピードを落とした」

ゴッツはスピードに乗ったまま走り続け、誰かがぶつかってくるのを待っていた。だから私はあのボールをパスしなかった」と続けた。なお、彼はゴッツが海外でも実力を発揮できるかは分からないという。

「不思議なことに、スアレスはアヤックス時代と同じように得点を重ねていた。だが考えてみてほしい。ウイングはオリセのようなレベルでなければ意味がない。そうでなければ、実際にはあまり役に立たない。」

「もし今ベルフイスがフランスに行ったら、現地の人は『こいつをどうすればいいんだ？』と思うだろう。オリゼは23ゴール18アシストを決めている。40～50ゴールに関与して初めて、ウイングの価値がある」

「サイドプレーヤーがそんな数字を残せなければ……ガクポは内側に入るだけだと批判される。ノア・ラングも同じだ」とファン・デル・ハイプは結んだ。