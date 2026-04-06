レネ・ファン・デル・ハイプがスヴェン・マイナンスにとっての理想的な次のステップについて言及：「そこで彼は大物になるだろう！」

レネ・ファン・デル・ハイプ氏は、スヴェン・マイナンスがキャリアの次のステップへ進む準備ができていると、KieftJansenEgmondGijpを通じて語った。このミッドフィールダーはAZで再び素晴らしいシーズンを送っており、すでにイタリアやイングランドのクラブから関心を集めていると報じられている。

「今年はもちろん、とても楽しみな決勝戦が待っています」と、ウィム・キフトは4月19日に行われるユーロジャックポットKNVBカップ決勝を控え、慎重ながらも前向きに展望している。「AZ対NEC、両チームとも非常に素晴らしいサッカーを展開しています。」

「ヨルディ・クラシーが復帰した。彼らにとってそれは非常に重要だ。それにスヴェン・マイナンスも、やはり非常に優れた選手だろう？」とキーフトは語り、AZのこのMFがさらに高いレベルに対応できるかどうか疑問を呈した。

「もちろん！」とヴァン・デル・ハイプは応じた。「マイナンスは、まったくタイプの異なる選手だが、マルテン・デ・ルーンを少し彷彿とさせる。だが、彼についても、ヘーレンフェーンからいきなりイタリアへ移籍し、そこで大物になるなんて、私は全く予想していなかった。マイナンスにも、そんなことが起こる可能性は十分にある。」

「もし彼がアタランタに行けば、安定した非常に優れたミッドフィールダーになる可能性は十分にある」とファン・デル・ハイプは語る。「フェイエノールト、PSV、アヤックスにも対応できるが、問題はベルギーやオランダのサブトップクラブが、選手に対して3200万ユーロもの移籍金を要求してくることだ。」

AZが現在ミヤンズに提示している移籍金は不明だが、昨夏、PSVへの約1500万ユーロでの移籍は実現しなかった。契約が2028年半ばまで残っているミヤンズの市場価値は、それ以来さらに上昇しているようだ。