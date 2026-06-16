チュニジアサッカー連盟は、2026年ワールドカップ開幕戦でスウェーデンに1-5で大敗した代表チーム再建のため、サブリ・ルムシの後任としてフランス人のエルベ・レナールを新監督に任命したと発表した。

日本との大一番を前にチームを立て直す緊急措置だ。

レナールは火曜にメキシコ入りし、日本戦に向けた初練習を指揮する。

フランスの「RMC Sport」によると、57歳の監督は連盟会長との迅速な交渉の末、大会終了までの指揮に合意した。

レナールは2022年にサウジアラビアを率いてアルゼンチンに2-1で勝利しており、3大会連続でのW杯指揮となる。

緊急事態への対応に定評があり、2012年ザンビア、2015年コートジボワールでアフリカネイションズカップを制している。

チュニジアサッカー連盟は、初戦でオランダと2－2で引き分けた日本戦を前に、チームバランスを取り戻すために彼の経験に期待している。

パリ経由でモンテレイへ移動するレナールは「深く考える必要はない。新たなスタートであり、早急な挑戦だ」と語った。

大会中に代表を率いるのは極めて稀だが、熱血なスピーチと厳格な性格で知られるレナールは、この型破りな挑戦に挑む準備ができている。 注目の舞台はモンテレイ。チュニジアサッカー史に残る重要な局面で、フランス人監督が新たな一歩を踏み出す。