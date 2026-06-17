レナール監督は選手たちを厳しく叱責し、士気を高めた。

チュニジア代表の新監督に就任したフランス人のエルヴェ・レナール氏は、初ミーティングで「カルタゴの鷲」の選手たちを厳しく叱責した。

チュニジアサッカー協会は火曜日、2026年ワールドカップの日本戦とオランダ戦に向けてレナール監督を招聘したと発表した。第1節でスウェーデンに1－5で敗れたレムシ前監督の後任だ。

レナール監督は初ミーティングで熱く語りかけ、サウジアラビア紙「アル・ヨウム」が一部を報じた。「私を見てくれ。事態の深刻さを理解しているか？」

さらに「もし今チュニジアに帰れば、空港や街で何が起こるか分かるか。国民は怒りに沸いている。誰もこの結果を受け入れていない」と続けた。

「ワールドカップの初戦でスウェーデンに1－5で負けた。5点差だ。これは親善試合でも大会でもない。我々はワールドカップの舞台にいる」と続けた。

「このユニフォームが何を意味するかを理解せよ。これは布ではない。祖国であり、国旗であり、チュニジア国民全体だ」と続けた。

さらに続けた。「何百万人ものチュニジア人が犠牲を払って君たちの試合を観戦し、追いかけて旅をしている。それなのに、なぜこんなに諦めるのか。君たちの誇りはどこにある？国際選手としての気概は？」

「ここへ遊びや写真撮影に来たと思うなら大間違いだ。そんな者は今すぐ荷物をまとめて帰れ」。

さらにこう続けた。「前回のスウェーデン戦の映像を見た。衝撃的なシーンがあった。チュニジアを代表する選手が、なぜマークを怠るのか？ トレーニングのように相手に突破され、パスを許し、得点を放置しているのか？」

さらに「最初の失点で下を向いていた選手もいた。その時点で諦めるなら、なぜサッカーをしているのか」と問いかけた。

私は過去も言い訳も興味がない。重要なのは、君たちがこれからどう行動するかだ。

まだ手遅れではない。日本とオランダとの残り2試合で運命は決まる。必要なのは、ピッチで男として立ち向かう姿だ。

さらに「先発を望むなら、練習で命懸けでこのユニフォームに価値を示せ。名前だけでポジションは保証されない。魂と闘志のある者だけがプレーする」と続けた。

最後にこう締めくくった。「動け、目を覚ませ、頭を上げろ。我々は国家的使命を担っている。ここで退くわけにはいかない。さあ、仕事だ」。

チュニジア代表は2026年ワールドカップで残り2試合に臨む。来週日曜の朝、グループリーグ第2戦で日本と、その後金曜未明にオランダと対戦する。