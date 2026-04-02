レナール監督は解任されるのか？…サウジアラビアサッカー連盟で緊急会議

今月3月、国際試合の休止期間が終了してから数時間後、サウジアラビアサッカー協会で緊急会議が開かれた。

サウジアラビア代表は中断期間中の2試合で、エジプトに0-4で完敗し、続いてセルビアに1-2で敗れた。これにより、「グリーン」の指揮を執るフランス人のエルヴェ・レナール監督は激しい批判を浴び、解任を求める声が高まっている。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」によると、サウジアラビアサッカー協会のヤセル・アル・マスハル会長は、木曜日に、サウジアラビア代表チームのマネージャーであるサレフ・アル・ダウド氏、およびサウジアラビア代表チームの管理責任者であるムハンマド・アル・ハミド氏が出席する中で会議を開催した。

同紙は、今シーズン（2025-2026年）も終盤に差し掛かっているにもかかわらず、サウジサッカー協会がこのような会合を開くのは今シーズン2回目であると報じた。

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しかし、同紙はレナール監督の将来に関する議論があったことには言及しておらず、今後のサウジアラビア代表の技術・運営面における最新動向の確認にとどまった。

サウジアラビアサッカー連盟は、2026年に米国・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップ本大会への出場を控えて、レナール監督をサウジアラビア代表の監督職から解任する意向はないことを、これまで何度も強調してきた。

サウジアラビア代表はワールドカップのグループ8に組み入れられ、スペイン、ウルグアイ、カーボベルデと対戦する。各グループの上位2チームが直接本大会へ進出するほか、12グループ中3位となったチームのうち成績上位8チームも本大会への出場権を獲得する。