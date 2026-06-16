レナール監督は意気込む。「考える時間はない。日本とオランダ戦での私の目標だ」

サウジアラビア代表監督を退任してからわずか2ヶ月後、フランス人監督エルヴェ・レナールがチュニジア代表のベンチに復帰した。2026年ワールドカップに向けた緊急措置だ。

第1戦でスウェーデンに1-5で大敗し、サブリ・レムシ監督が解任されたことを受け、チュニジアサッカー連盟が緊急招聘した。

57歳のフランス人監督は、大会中に「カルタゴの鷲」の合宿に合流するため、メキシコへ直行する準備をするだけで、あまり時間がなかった。

すでに大会に出場中の代表チームを率いるのは極めてまれだが、レナール監督は困難な挑戦や緊急任務を引き受けることで知られる。

皮肉なことに、レムシの後任となるのはこれが初めてではない。2014年にはコートジボワール代表を率い、アフリカネイションズカップ制覇へ導いた。

レナールはフランス紙『ル・パリジャン』に「解任からすべてが急速に進み、考える時間はほとんどなかった」と語った。

「日本とオランダ戦で全力を尽くし、勝ち抜くチャンスを掴む」と意気込みを語った。

同紙は、この発言が現場主義で約束を並べないレナールらしいと分析する。

初戦で敗れたチュニジア代表は、複雑な状況に立たされている。21日の日本戦と26日のオランダ戦で結果を出し、突破の可能性を残したい。

この挑戦は、3大会連続で異なる代表を率いるフランス人監督のユニークなキャリアに新たな節目を刻む。

18年の代表監督キャリアで6チームを率い、2012年ザンビアと2015年コートジボワールでアフリカネイションズカップを制した実績を持つ。

最大の功績は2022年W杯でサウジアラビアがアルゼンチンに2-1で勝った番狂わせだ。

セネガル滞在中にチュニジアサッカー連盟から連絡を受け、パリ経由でメキシコ・モンテレイへ移動。到着数時間後には初練習を指揮する予定だ。

スタッフにはビデオ分析のニコラ・ブドワン、フィジカルコーチダヴィド・バリアック、GKコーチジル・ル・フルーシュが名を連ねる。

同紙は、レナール監督が再び極めて困難な任務に直面していると指摘した。残る試合は2つだけだが、この挑戦こそが彼が最も輝く舞台だ。