火曜夜、バイエルン・ミュンヘンが敵地で意外なほど危なげなく2-0の勝利を収めた一戦で、54分にゴールを決めたカールは、まずチームメイトと輪になって喜んだ。だが、それだけでは終わらなかった。批判者に向けた意趣返しも忘れず、両手を耳に当てて「ベラベラしゃべるな」とでも言うようなジェスチャーを見せたのだ。言いたいことは「君たちのおしゃべりなど気にしていない」ということだろう。

カールは以前にも、基本的には同じ意味を持つ似たゴールパフォーマンスを披露し、その意図を巡って疑問を呼んでいた。

例えば昨年末、マインツ戦とスポルティング・リスボン戦で得点した際だ。そのときは両手を自分の方に向け、指を打ち合わせた。あるいは、こすり合わせていたのかもしれない。その後、右手の人さし指を唇に当てた。 数週間後には、途中出場したケルン戦でゴールを決めた。その際はまずクリスティアーノ・ロナウドばりの「落ち着け」というジェスチャーを見せ、続いてアウェーサポーター席の前でキリアン・エンバペのように腕を組んでポーズ。自陣に戻る途中には、笑みを浮かべながら人さし指を空中に伸ばしてベンチの方を指し、その後、手首にある架空の時計を指でたたいた。

当時、ヴァンサン・コンパニは笑いながら「ベンチには彼の仲のいい選手が大勢座っている。みんな若い。仲間に話しかけていたんだと思う。若者ばかりだから、まだ時計を持っていなくて、これから買わないといけないのかもしれない。分からないけどね」と推測していた。カールのゴールパフォーマンスが物議を醸したこともある。数週間前のSVエルフェルスベルク戦では、得点後に挑発的な形でホームサポーター席へ向かい、謝罪していた。

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レナート・カールのアトレティコ・マドリー戦でのゴールパフォーマンスは、ウリ・ヘーネスに向けたもの？

しかし、火曜夜のマドリードで再び目を引いたゴールパフォーマンスには、見過ごせない背景があった。

理論上は、バイエルンの名誉会長でクラブの重鎮でもあるウリ・ヘーネスらを指していた可能性がある。18歳のカールを巡る最近の公の議論には、ヘーネスも火を付けていたからだ。ヘーネスは先ごろ、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューでカールについて「彼と真剣に話をしようと決めている」と発言。「彼はまだスーパースターには程遠い。若い選手には謙虚さが必要だ。オリーセとの比較は明らかに彼のためにならない。両者の間にはまだ大きな隔たりがある。［中略］若い選手にはプレッシャーも必要だ。例えば、レナート・カールをいつも優しく受け入れることが、彼のためになるのかは分からない」と語っていた。

これに加え、ビルトは先ごろ、同紙の言うカールの「華やかなライフスタイル」を快く思っていないのは、バイエルン内部でヘーネスだけではないと報じた。ここ数週間、カールは若い年齢を考えればまったく普通の小さな不調に陥っており、ドイツ代表で4試合に出場した彼を巡るメディアの議論も最近、勢いを増していた。

マイケル・バラックはバイエルンのレナート・カールへの対応について何を語ったか？

代理人のマイケル・バラックは、先週末のボルシア・ドルトムントとの大一番を前後してカールを擁護した。だが、それによって自身の担当選手を巡る報道が続くことにもなった。バラックはDAZNに対し、「ウリ・ヘーネスが彼の対外的な振る舞いを批判するのは正当なことだ。だが、それによってレナートを公然と標的にしているのも明らかだ」と、バイエルン首脳陣のカールへの対応を批判。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルにも矛先を向けた。カールの「パフォーマンスが再び明らかに上向いている今になって、彼に不調期があったとし、そこに過ちまで添えて語るのは、タイミングとして理解できないし、内容も少なくとも疑問だ」と続けた。

エーベルはドルトムント戦後、当然ながらバラックの発言について問われ、50歳のバラックが二つの立場を兼ねていることにも困惑を示した。「DAZNの解説者として言ったのか、選手の代理人として言ったのか分からない」と皮肉を込めて応じ、Skyでは「正直に言って、メディアを通じて議論するのは難しいと思う」と説明した。カールの競技面については「彼の成長には、一時的な落ち込みもあり得ると分かっていた。我々が言ったのはそれだけだ。見ての通り、また上向いているし、彼は正しい道を進んでいる。この若者がそうしたことを脇に置いている姿には感銘を受ける。それが、私がバイエルン・ミュンヘンの立場で言ったことだ」と強調した。

カールは大会開幕直前に負った太ももの筋束断裂によってワールドカップを欠場し、シーズン序盤はなかなか調子をつかめなかった。しかし、ここ数試合で攻撃的MFとしての調子は再び明らかに上向いている。アトレティコ戦での重要なゴールは、現時点でのその集大成となった。

マッツ・フンメルスがレナート・カールのゴールパフォーマンスにうんざりしている理由

カールが68分に交代した試合の後、ワールドカップ優勝経験者のマッツ・フンメルスは、そのゴールパフォーマンスについて、かなりうんざりしていると語った。Prime Videoの解説者として「最近はあれをあまりにも頻繁に見る」と述べ、理解できない様子でこう続けた。「批判もサッカーの一部だ。多くの人がサッカーについて語るからこそ、君たちはそれだけ多くのお金を稼げるんだ」

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元ドイツ代表のフンメルスは、カールのこうしたゴールパフォーマンスが若い選手たちに悪い手本を示すことにも不満を抱いている。「私の息子は8歳だ。息子のチームの試合でも、あのパフォーマンスをする子どもたちをもう見かける。最近はあまりに頻繁に行われているからだ」と語り、「息子にはあのパフォーマンスを禁止している。とはいえ、レナート・カールとバイエルンの素晴らしい答えだった」と付け加えた。

一方、負傷から復帰したバイエルンの主将マヌエル・ノイアーは「議論することも、話題にすることも何もない」と明言。バイエルンの選手たちが輪になって喜んだことにも特別な理由はなかったとした。「レニーはチームのとても重要な一員だ。グループの一員だから、我々も彼と一緒に喜ぶ。いつも最高のプレーと素晴らしいパフォーマンスを願っている。今日もまた、それを証明してくれた」

74分にドイツ王者の2点目を決め、最終スコアを2-0としたコンラート・ライマーは、カールのパフォーマンスについてPrime Videoで「彼のことがうれしいよ。落ち着いているし、懸命に取り組んでいる。今日はその努力が報われた。あれも頑張って決めたゴールだった。戻ってボールを奪い、どうにか押し込んだんだ」と語った。カールは若く、「まだ学び、成長していかなければならない。とてもいい道を進んでいる。素晴らしいキャリアが待っている」と、オーストリア人のライマーは予言した。

そのライマーは、自身の見事なゴールをただ両腕を広げて祝った。カールも騒ぎを避けたいなら、彼を手本にすべきかもしれない。