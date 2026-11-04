アトレティコ・マドリーとのアウェー戦。欧州サッカーで、これほど厄介な試合はそうない。30年近くにわたり、ドイツのどのチームもこの地で多かれ少なかれ惨めな失敗を喫してきた。しかし、さまざまな面で大きな打撃を受けていたバイエルンが、2026年11月のこの火曜日にエスタディオ・メトロポリターノで見事な2-0の勝利を収めた。

バイエルンにとって、試合前の状況はこれ以上ないほど厳しかった。ここ数週間、チームにはさまざまな悪い知らせが事実上ひっきりなしに届いていた。ヨシュア・キミッヒの父親の死、ヴァンサン・コンパニ監督が倒れたこと、そしてとりわけ攻撃陣を大幅に手薄にした負傷者の続出。さらに、アウクスブルク戦とバイキング・スタバンゲル戦での失態や、土曜日のブンデスリーガの大一番、ドルトムント戦で終盤に同点に追いつかれたことなど、ピッチ上でもつまずきが続いていた。

それでも、アーロン・ダンク暫定監督率いるチームはマドリードで突然、何週間もかけて連係を完璧に磨き上げ、連勝を重ねてきたかのようなプレーを見せた。つまり、昨季の大半で見せたバイエルンの姿に少し似ていた。

激しい議論を経て、レナルト・カールがピッチで答えを出す

「まさにワールドクラスのパフォーマンスだった」。試合後、マックス・エーベルSDはそう称賛した。チームは「最初から最後の1分まで、ほぼすべてを正しくやった」という。復帰した主将マヌエル・ノイアーも「キックオフから93分まで完全に支配した。アトレティコが何を仕掛けてきても、僕たちには常に答えがあった」と語った。

バイエルンはアトレティコらしい小競り合いには乗らず、メトロポリターノの熱狂しがちなファンを勢いづかせることもなかった。ディエゴ・シメオネ監督がいつものように感情をあらわにし、コーチングエリアから何度もピッチ内へ歩き回って、アトレティコが時折12人でプレーしているかのような状況にも惑わされなかった。立ち上がりから圧倒的に支配しながら、長い間チャンスも、ましてやゴールもほとんど生まれなかったことにも動じなかった。

そして54分、ようやくチームを解き放ったのがレナルト・カールだった。よりによって、ここ数週間、バイエルンのどの選手よりも議論の的になっていたカールだ。SNSを使いすぎだ、謙虚さが足りない、といった声が上がっていた。ウリ・ヘーネス名誉会長は、18歳のカールと「真剣に話し合う」と予告していた。そのカールが今度はピッチで答えを出した。バイエルンにとって、これがまず一つ目の非常に喜ばしい点だ。

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ケインとオリーズが絶好調でなくても勝てるバイエルン

74分に2-0とする決定的なゴールを挙げたのは、右サイドバックのコンラート・ライマーだった。つまり、2人のスーパースター、ハリー・ケインとマイケル・オリーズはともに無得点に終わった。 ドルトムントと2-2で引き分けた試合でも、得点したのはライマーとダヨ・ウパメカノだった。

ケインはこれで3試合連続ノーゴールとなった。ドルトムント戦でチャンスを次々に逃したこの世界年間最優秀選手は、マドリードでも5本のシュートを放ちながら得点できなかった。それでもライマーの2点目はアシストした。オリーズは負傷を抱えた状態でドルトムント戦を終えていた。そのため、マドリードではいつもの鋭さを欠いた。フランス人選手は懸命にプレーし、ボールにも頻繁に触れたが、ドリブルでは何度も阻まれ、引き返したり、倒れたりした。

もちろん、2人の調子を心配することもできるだろう。しかし、この数カ月に示してきた卓越した能力と安定感を考えれば、ケインとオリーズは近いうちに自然と本来の調子を取り戻すと強く信じていいはずだ。そう考えると、二つ目の、とりわけ喜ばしい点が際立つ。バイエルンは2人の主力が絶好調でなくても、強豪相手に勝てるのだ。しかも、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリを欠いていても、である。

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バイエルン、7試合ぶりに無失点

最後に、三つ目の喜ばしい点だ。バイエルンは直近7試合でいずれも少なくとも1失点していたが、マドリードでは久々に無失点で終えた。その最大の立役者は守備陣の要であり、メトロポリターノでバイエルンの最優秀選手だったダヨ・ウパメカノだ。

その隣でプレーするジョナタン・ターは最近調子を落としていたが、序盤の苦戦を経て試合中にプレーを向上させ、キム・ミンジェとのポジション争いで存在感を取り戻した。両サイドバックのライマーとヨシプ・スタニシッチは、守備をおろそかにすることなく、極めて積極的に攻撃へ参加した。そのため、復帰戦となったGKノイアーに仕事はほとんどなかった。

この勝利により、バイエルンは少なくとも暫定的に、決勝トーナメント1回戦へ直接進出できる8位に浮上した。ここ数週間のあらゆる逆境を経て、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一角であることを改めて示した。バイエルンが2027年6月5日の決勝でメトロポリターノに戻ってくるなら、この勝利はシーズンの感情的な転換点として振り返られるかもしれない。

バイエルン・ミュンヘン：今後の試合