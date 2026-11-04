アトレティコ・マドリードとのアウェー戦。欧州サッカーで、これほど厄介な試合はそう多くない。30年近くにわたり、ドイツのどのチームも多かれ少なかれ惨めな形で敗れてきた。だが、さまざまな面で深刻な打撃を受けていたバイエルンが、2026年11月のこの火曜日、エスタディオ・メトロポリターノで見事な2-0の勝利を収めた。

バイエルンにとって、試合前の状況はこれ以上ないほど厳しかった。ここ数週間、チームにはさまざまな種類の悪い知らせがほぼ絶え間なく降りかかった。ヨシュア・キミッヒの父親の死、ヴィンセント・コンパニ監督が倒れたこと、そしてとりわけ攻撃陣の選手層を大きく薄くした相次ぐ負傷。さらに、FCアウクスブルク戦とヴァイキング・スタヴァンゲル戦での失態や、土曜日のブンデスリーガ注目のボルシア・ドルトムント戦で終盤に同点に追いつかれたことなど、ピッチ上でも後退が続いていた。

ところがマドリードでは、アーロン・ダンク暫定監督率いるチームが突然、何週間も前から完璧に連係を築き、連勝を重ねてきたかのような戦いぶりを見せた。昨季の大半で見られたバイエルンに、少し似ていた。

激しい議論の末に、レナート・カールがピッチで答えを出す

「まさに世界最高レベルのパフォーマンスだった」。試合後、スポーツ担当役員のマックス・エーベルはそう称賛した。チームは「最初から最後の1分まで、ほぼすべてを正しくやった」という。負傷から復帰した主将マヌエル・ノイアーも「試合開始から93分まで完全に支配した。アトレティコが何を仕掛けてきても、僕たちは常に答えを持っていた」と語った。

バイエルンの選手たちはアトレティコらしい小競り合いに乗らず、熱狂的になりがちなメトロポリターノのファンを勢いづかせなかった。ディエゴ・シメオネ監督がいつものように感情をあらわにし、たびたびテクニカルエリアからピッチへ歩み出て、アトレティコが時に12人で戦っているかのようになっても、動じなかった。序盤から圧倒的に優勢でありながら、長い間チャンスすらほとんど作れず、ましてや得点を奪えなかったことにも、惑わされなかった。

そして54分、待望の先制点をもたらしたのはレナート・カールだった。ほかならぬカールだ。ここ数週間、バイエルンのどの選手よりも議論の的となっていた18歳である。SNSを使いすぎる、謙虚さが足りないなどと指摘され、名誉会長のウリ・ヘーネスは本人と「真剣に話す」と予告していた。そのカールが、今度はピッチで答えを出した。バイエルンにとって、これがまず何より喜ばしい点だった。

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ケインとオリーセが絶好調でなくても勝てるバイエルン

74分には右サイドバックのコンラート・ライマーが2-0とする追加点を挙げ、試合を決めた。つまり、2人のスター、ハリー・ケインとマイケル・オリーセはいずれも無得点に終わったということでもある。ドルトムントとの2-2の試合でも、得点したのはライマーとダヨ・ウパメカノだった。

ケインはこれで3試合連続の無得点。BVB戦ではチャンスを次々と逃し、マドリードでも世界最優秀選手は5本のシュートを放ちながら決められなかった。それでもライマーの2点目はアシストした。オリーセはドルトムント戦を負傷を抱えた状態で終えていた。そのためマドリードでは、いつもの切れを欠いた。フランス人選手は懸命にプレーし、何度もボールに触ったものの、ドリブルではたびたび行き詰まり、切り返すか倒れるかに終わった。

もちろん、2人の調子を心配することもできる。だが、ここ数カ月に見せてきた卓越した実力と安定感を踏まえれば、ケインとオリーセはごく近いうちに自然と本来の姿を取り戻すと、揺るぎなく信じていいはずだ。だからこそ、特に喜ばしい2つ目の点が際立つ。バイエルンは2人の主力が絶好調でなくても、強豪相手に勝てるのだ。しかも、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリを欠いていても、である。

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バイエルン、7試合ぶりに無失点

そして、喜ばしい3つ目の点。7試合連続で少なくとも1失点していたバイエルンが、マドリードで再び無失点に抑えた。その最大の立役者は、メトロポリターノでバイエルンの最優秀選手だった守備のリーダー、ダヨ・ウパメカノだ。

隣でプレーする最近不調だったヨナタン・ターも、立ち上がりの苦戦を経て試合中に調子を上げ、キム・ミンジェとのポジション争いに再び名乗りを上げた。両サイドバックのライマーとヨシプ・スタニシッチは、守備をおろそかにせず、非常に積極的に攻撃へ加わった。そのため、復帰戦となったGKマヌエル・ノイアーにほとんど仕事はなかった。

この勝利により、バイエルンは順位表で少なくとも暫定的に、ラウンド16への直接進出圏内となる8位に浮上した。ここ数週間のあらゆる逆風を経て、チャンピオンズリーグ優勝の最有力候補の一角という地位を改めて示した。バイエルンが2027年6月5日の決勝でメトロポリターノに戻ってくるなら、この勝利はシーズンの感情面における転機として振り返られるかもしれない。

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