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3試合連続で勝利なし。多くの主力を欠き、長時間数的不利で戦ったバイエルンは、敵地でハンブルガーSVと0-0で引き分けた。選手たちを個別に採点する。

ケルン戦の引き分け、敵地でのリール戦の敗戦、ジャマル・ムシアラをめぐる議論。そしてムシアラは、 再び筋線維断裂で離脱している 。さらにマヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、マイケル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリ、ハリー・ケインも負傷。バイエルンは精神面でも選手層の面でも打撃を受けた状態でハンブルクへ向かった。

ヴァンサン・コンパニ監督はサシャ・ブエイ、バラ・エンディアイ、ノア・コジョ・エヴォラを先発に抜擢した 。バイエルンは試合の大半で主導権を握ったものの、チャンスはほとんど作れなかった。 44分にはヨシュア・キミッヒが不必要な乱暴行為で一発退場となった 。

ボルシア・ドルトムントは日曜日のレヴァークーゼン戦に勝てば、ブンデスリーガ首位でバイエルンとの勝ち点差を4に広げられる。

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ハンブルガーSV対バイエルンの試合レポートはこちら。

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バイエルン、HSV戦採点：ヨナス・ウルビヒ

自身のキャリアで最も奇妙ともいえるセーブを見せた。48分、スタニシッチが自陣ゴール方向へクリアしたボールを意図的なバックパスと判定されることを、ウルビヒは根拠なく恐れた。そこで手で防ぐ代わりに、ゴールラインのすぐ手前で頭を使い、ボールをゴールの上へ逃がした。そのほかにも、アルベルト・グレンベックの意表を突くFK（前半アディショナルタイム1分）と、セバスティアン・ボルナウの至近距離からのシュート（49分）を防いだ。採点：2.5。

バイエルン、HSV戦採点：サシャ・ブエイ

今季ここまで短時間の出場が5回続いていたが、この試合で初先発。懸命にプレーしたものの、実戦不足は明らかだった。採点：4。

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バイエルン、HSV戦採点：キム・ミンジェ

守備では非常に安定。23分には抜け出したパトソン・ダカとの重要な競り合いを制した。攻撃面でも存在感を示し、19分にはエンディアイを好パスで背後へ走らせてチャンスを演出。60分には見事なドリブルで相手ペナルティーエリアに侵入した。採点：2。

バイエルン、HSV戦採点：ヨナタン・ター

ダヨ・ウパメカノに代わって先発。隣でプレーしたキム・ミンジェほど目立たなかったが、堅実な出来だった。採点：3。

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バイエルン、HSV戦採点：ヨシプ・スタニシッチ

守備の左右を行き来する起用が続き、HSV戦では再び左サイドで先発した。48分には自陣ゴール方向へクリアし、ウルビヒが頭で防ぐ場面を招いた。63分にはロッシング・レレシートを蹴ったが、処分を受けずに済んだのは幸運だった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦採点：ヨシュア・キミッヒ

4分にはCKを直接決めかけた。その後も攻撃をけん引しようと努めたが、決定的な働きはできず。前半終了間際には、まったく不必要な行為で一発退場となった。アレクサンダー・ロッシング・レレシートに軽く押された後、相手の髪をつかんで地面に引き倒した。採点：6。

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バイエルン、HSV戦採点：トム・ビショフ

ダブルボランチで精力的にプレー。バイエルンの選手の中で突出して多くボールに触れ、多くの競り合いに勝ち、局面を打開するパスも何本か通した。採点：3。

バイエルン、HSV戦採点：レナルト・カール

不振の理由はますます謎めいている 。ケルン戦、リール戦に続き、HSV戦でも右サイドで精彩を欠いた。52分に交代。股関節に問題を抱えていたとみられる。採点：5。

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バイエルン、HSV戦採点：アレクサンダル・パヴロヴィッチ

ボールには頻繁に触れたが、トップ下では結局、効果的な働きができなかった。採点：4。

IMAGO

バイエルン、HSV戦採点：バラ・エンディアイ

18歳のセネガル人は今季、ここまで2試合で合計4分間の出場にとどまっていた。HSV戦では初先発を果たし、慣れない左ウイングでプレー。19分には危険な形でペナルティーエリア内に入ったが、シュートはブロックされた。それ以外は目立たず、ハーフタイムに交代した。採点：4.5。

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バイエルン、HSV戦採点：ノア・コジョ・エヴォラ

カール、ビショフ、コンラート・ライマーを最前線で起用した試みが失敗に終わった後、コンパニ監督はHSV戦で初めてノア・コジョ・エヴォラを先発起用した。19歳のストライカーの有望株は繰り返しパスを受けようとしたが、それでもほとんど試合に絡めなかった。9分のシュートを除けば、目立った働きはなかった。採点：5。

バイエルン、HSV戦採点：途中出場選手

ルイス・ディアス：ハーフタイムにエンディアイと交代し、筋束断裂から回復して以降、2度目の途中出場を果たした。左ウイングに入り、バイエルンの攻撃を少なくともいくらか活性化させた。採点：3.5。

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コンラート・ライマー：52分にカールと交代。以降は右ウイングを務めたが、87分に負傷を抱えて再びピッチを退いた。採点：4。

ナサニエル・ブラウン：終了間際にライマーと交代で出場。採点なし。