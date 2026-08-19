シュヴァーベンの若者たちは、ドイツ記録王者のキャンパスで6－1（4－0）の快勝を収めた。ピッチで圧巻の存在感を放ったのはエニス・レジェピで、前半だけで4得点を挙げると、後半の再開直後（50分）にも5点目を決めた。クリス・アファヌがミュンヘンの一矢を報いたが、後半アディショナルタイムにキリル・セルディウクがダメ押しのゴールを決めた。

バイエルンはDFB育成リーグのグループDにおけるプレーオフ初戦2試合をいずれも制していた。一方、シュトゥットガルトは前週末にFCインゴルシュタットに2－3で敗れていた。それでも、これは南部の前倒しの頂上決戦であり、かつてのチームメートを応援するためにカールもスタンドで観戦していた。18歳の同選手は、左大腿前面の筋束断裂の影響に今も苦しんでおり、その負傷によってW杯出場も逃していた。

バイエルンU-19のレオンハルト・ハース監督は試合後、「立ち上がりは良い試合ができていたにもかかわらず、最終的には点差も含めて妥当な敗戦だった」と説明。「シュトゥットガルトの方が単純に効率的だった。この試合から教訓を得て、日曜日にはもっと良い内容を見せなければならない」と続けた。バイエルンの若手たちは次節、VfBを下したインゴルシュタットと対戦する。一方のシュトゥットガルトはSpVggウンターハヒングと顔を合わせる。

VfBシュトゥットガルト：エニス・レジェピはDFBでもプレーできるのか？

レジェピを擁するVfBの若手チームは、この大勝によって得失点差（＋5）で首位に立った。5得点を挙げたレジェピは、3試合を終えた時点で今季すでに8ゴールを記録している。

18歳の同選手はアルバニアとドイツの二重国籍を有している。すでにアルバニアU-19代表として3試合に出場しているが、A代表での国際試合出場はまだないため、この点取り屋は今後もDFBのためにプレーすることが可能だ。



