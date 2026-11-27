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OSCリール戦で、レナルト・カールは突然、バイエルンに残された唯一の万全な状態にある経験豊富な攻撃陣の選手となった。だが、18歳が最も必要とされた時に、バイエルンでの自身最悪とも言えるプレーを見せた。

バイエルンを取り巻く世界は、何と目まぐるしく変わるのだろう。現在、見出しを賑わせているのは、周知の通り ジャマル・ムシアラを巡る議論 だ。神経機能障害やパフォーマンス、減俸の可能性を巡る議論。そして、そもそもなぜこうした議論が公の場で行われているのかという議論だ。この一件の発端は、約3週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネスがバイエルン放送に出演し、注目を集めたことだった。

ここで問題だ。その前にバイエルンを巡る大きな話題となっていたのは何だったか。ヒントを一つ。同じくヘーネスの公の発言がきっかけで、ムシアラの一件が始まるちょうど2週間前のことだ。こちらもバイエルン育ちの若手を巡る話だった。さて、分かっただろうか？

そう、レナルト・カールだ。ヘーネスは10月末、ヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、 カールにもっと「謙虚さ」を求め、もっと「プレッシャー」をかけるべきだと主張。同時に、本人と「真剣に話す」と予告した 。 ヘーネス（74）は、カール（18）の人となりが少々気に入らないようだ。非常に才能豊かな選手である一方、ヘーネスとはまったく異なる世代の外向的な人物でもある。好きなクラブは？ レアル・マドリー。ピンクの服装、挑発的なゴールパフォーマンス、何度も繰り出すシザース、SNSへの絶え間ない投稿。インフルエンサーの恋人ゾーエ・ケッペレと華やかに登場することも多い。

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レナルト・カール、ウリ・ヘーネスの批判に2ゴールで応える

ヘーネスの叱責を受け、当然ながら誰もが見解を示さなければならなくなった。今回のムシアラとは異なり、カールにはスポーツ部門の首脳陣からも多少の批判が向けられた。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、右ウイングのカールがプレー面で「不調の谷」にあり、「一つ二つの過ち」もあったと指摘。一方、カールの代理人ミヒャエル・バラックは選手を擁護し、ヘーネスが彼を「公然と標的にした」と批判した。 さらに、DAZNでのバラックの発言は、カールの代理人とテレビ解説者を兼ねることの是非を巡る別の議論も引き起こした 。

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春の負傷問題、ワールドカップ出場を逃したこと、そしてシーズン序盤のつまずきを経て、カールの調子はヘーネスの発言前からすでにやや上向いていた。その直後には、今季最高の時期を迎えた。 アトレティコ・マドリーに印象的な2-0の勝利を収めた試合では、バイエルンに先制点をもたらし、その後に「ベラベラ」と言わんばかりの、話題を呼ぶゴールパフォーマンスを見せた 。あれはヘーネスに向けたものだったのか？ 数日後には、ブンデスリーガのマインツ戦でも得点した。

奇妙なことに、ヘーネスがこの話題を収めたのは、代わりにムシアラを標的にした、まさにあのBR出演時だった。「カールの最近のゴールの50％には、私も一役買っている」と、ヘーネスは当時満足げに語った。つまり2ゴールのうち1ゴールというわけだ。

IMAGO

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レナルト・カール、ケルン戦とリール戦で全面的に期待を裏切る

しかし、カールの上昇傾向は一時的なものに終わった。まず訪れた代表戦期間は、本人にとって間違いなく大きな失望だったはずだ。 代表監督ユルゲン・クロップは、セルビア戦とオランダ戦の2勝でカールに合計8分間の出場機会しか与えなかった 。一方、代表デビューを果たしたブラヤン・グルダは右ウイングで輝いた。

バイエルンに戻ったカールは、金曜日のケルン戦で期待を裏切り、試合は1-1に終わった。同時に、攻撃陣でともにプレーするハリー・ケインとマイケル・オリーセが負傷した。現在はセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリも離脱しており、ジャマル・ムシアラとルイス・ディアスは負傷から復帰したばかり。こうしてカールは突然、攻撃陣に残された唯一の万全な状態にある経験豊富な選手となった。

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そのため、OSCリール戦でのバイエルンの期待は主にカールにかかっていた。しかし、コンラート・ライマー、アレクサンダル・パヴロヴィッチ、ナサニエル・ブラウンらによる急造の攻撃陣を引っ張るどころか、 1-2で敗れたこの試合で、カールはバイエルンのトップチームでの自身最悪とも言えるプレーを見せた 。攻撃で存在感を示せず、リールに一時同点とされる前には、その得点をアシストしたナサン・ヌゴイへの守備もあまりに甘かった。

つまり、カールは再び「不調の谷」に戻ってしまった。選手層が厳しい状況にあるだけに、彼の不振は今のバイエルンにとってひときわ痛い。ただし、実質的な影響はなさそうだ。代わりの選手がいないため、カールには今後数週間、自ずと多くの出場機会が訪れる。土曜日のハンブルガーSV戦でも、再び先発する可能性が高い。