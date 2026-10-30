ワエル・モヒヤが傑出した才能を持ち、同世代を代表する選手になる可能性を秘めていることは、遅くとも先週金曜日にはドイツ中のサッカーファンが知るところとなった。だが、この17歳が、かつての名門ながら苦境にあるボルシア・メンヒェングラットバッハをVfBシュトゥットガルト戦の3-2のアウェー勝利へと導き、今季ブンデスリーガ7試合目にしてようやく初勝利をもたらした姿がどれほど印象的だったとしても、モヒヤを際立たせているのは、主にプレー以外の面でもある。

「いつも良い兆候だと思うのは、彼がチーム内でものすごく愛されていることだ」。グラッドバッハのスポーツディレクター、ルーヴェン・シュレーダーは先日、Sport1の『ドッペルパス』でそう強調した。これほど騒がれる超逸材にありがちな、うぬぼれを心配する人は誰もいないという。外から見ていても、チームメートに好かれる理由は容易に想像できる。いつもいたずらっぽい笑みを浮かべるモヤの、少しとぼけたような親しみやすさと気さくな振る舞いには、好感を抱かずにいられない。プロサッカーの厳しい世界で欠かせない健全な自信と、好ましく飾り気のない地に足のついた姿勢を併せ持っている。

「ワエルは非常にしつけが行き届いていて、家庭環境も素晴らしい。とても落ち着いている」。シュレーダーは、ボルシア最大の宝であるモヒヤの人柄と周囲の環境を模範的だとたたえた。これは、わずか17歳でグラッドバッハほど注目を集めるクラブの希望とされ、至るところで絶賛される今のような状況では、特に重要な要素だ。舞い上がらず、原石として成長するために欠かせないことを見失わない。同時に、そこに伴う重圧に押しつぶされない。多くの才能ある選手が、そこでつまずいてきたことはよく知られている。

モヒヤには、その二つの落とし穴を避けるための備えが十分にある。地に足がつかなくなるか。今のところ、それは考えにくい。最も身近な人たちがそうさせないからだ。ほほ笑ましい例がある。数カ月前、グラッドバッハのYouTubeチャンネルで、ファンから自分と約1歳半年上の兄ラヤンのどちらがうまいかと聞かれた。ラヤンは夏からレギオナルリーガのVfBヒルデンでプレーしている。モヒヤは笑いが止まらなくなり、最後にこう答えた。「本当のことを言ったら、お母さんに怒られます」。つまり、自分の実力をよく分かっている一方で、だからといって自分が特別扱いされていいとは思っていないのだ。

ワエル・モヒヤが憧れたラファエルとロナウジーニョ

ボルシア・パルクの近くで育ち、兄ラヤンと父親をきっかけにサッカーを始めたモヒヤは、7歳で「フォーレン」に加入した。当時ボルシアで華麗なプレーを見せていたグラッドバッハのレジェンド、ラファエルに憧れた。ロナウジーニョも憧れの存在だったが、その全盛期をリアルタイムでは見ていない。「子どもの頃、誕生日にタブレットをもらったんです。FCバルセロナのハイライトを見ていて、メッシやロナウジーニョのプレーが映っていました。彼のボール扱いにすぐ魅了されました」とモヒヤはkickerのインタビューで説明している。

2008年12月31日生まれのため、同じ年に生まれた選手の中でも必然的に常に最年少だった。育成年代では、時に大きな年齢差を埋め、フィジカル面でも渡り合う方法を見つけなければならなかった。その経験から生まれたのかもしれない、今のモヒヤのプレーにはもう一つの強みがある。相手を突破するのに、常に完璧なドリブルを必要としないのだ。

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シュトゥットガルト戦で一時2-1とするゴールを生んだ、見事なアシストがそうだった。レオ・ザウアーとロレンツ・アシニョンを相手にした1対2の場面で、いったんは止められたかに見えた。それでも何としても抜き去ろうとし、ファウルすれすれのプレーで何とかやり遂げた。「ワエルは17歳ですよ。考えてみてください。ここでどうドリブルで仕掛けるか、どう1対1を戦うか、どう2点目をお膳立てしたか」。シュレーダーは試合後、Skyで若手選手を絶賛した。モヒヤはシュトゥットガルトで、グラッドバッハにとって重要な3点目も自ら決めている。

その5日前のホッフェンハイム戦でも、1-2で敗れた中で見事なゴールを決めていた。この結果、モヒヤは17歳296日で2試合連続得点を記録した、ブンデスリーガ史上4番目に若い選手となった。モヒヤは、ここまで難しいシーズンを送るボルシアにとって、大きな希望の光だ。チームはいまだに最下位にいる。そんな中、驚くほど早くブンデスリーガのレギュラーになろうとしている。ボールを持ったときの並外れた能力は、誰の目にも明らかだ。卓越したドリブル、足元に吸い付くようなボールコントロール、スピード、創造性、そして両足を使えること。

ワエル・モヒヤ、ボールを持たないときも模範的

左ウイング、または左のハーフスペースでプレーする10番のポジションを最も好むモヒヤは、自身を「創造的で、自由にプレーし、ボールを持ったときに強い。物おじせず、直感的で、状況を素早く見極める」と表現する。これほど若く、創造性に富む選手としては注目すべきことに、同時にこうも語っている。「優れた攻撃的選手は、チームの攻撃にアクセントを加えるべきですが、同じように守備にも参加し、後ろへ走らなければいけません。みんなボールを持ってプレーするのが好きですし、僕もそうです。でも、ボールを持たないときのプレーも同じくらい大切です」。その言葉には説得力がある。

さらに素晴らしいのは、モヒヤがその姿勢をすでにピッチ上で安定して示していることだ。「アシストとゴールだけが信じられないほど素晴らしかったわけではありません。彼は本当に多くのことをしました。戦術面でも非常に、非常に良い動きを見せました。戻って守備をし、中央のスペースを埋めてくれました」。グラッドバッハのアレクサンダー・ブレッシン監督はシュトゥットガルト戦の勝利後、何よりもこの逸材の守備を称賛し、こう付け加えた。「普段は誰か一人を取り上げるのは好きではありませんが、あれは本当に最高、最高、最高でした」

グラッドバッハがここ数年、下部組織出身の才能にトップチームで力を示す機会をより多く与えることを明確な方針としてきたことも、モヒヤの追い風になっている。一方、最近の成長を見れば、クラブは彼がまだ残っていることをいっそう喜んでいるはずだ。つい最近まで、それは決して当たり前のことではなかった。

グラッドバッハはプロデビュー前にワエル・モヒヤを失いかけた

2025年の初夏、当時16歳だったモヒヤがプロで初出場する前に、クラブを去る恐れがあった。当時満了を迎えようとしていた契約の延長をクラブは済ませておらず、やがて、このMFの逸材がボルシアを離れるとの見方までメディアで報じられた。アイントラハト・フランクフルトを筆頭に、ほかのブンデスリーガ勢数クラブが獲得に動いたとされ、アヤックス・アムステルダムも関心を示していたようだ。

ちょうどドイツU-17選手権の大詰めで、モヒヤは脚光を浴びていた。2025年6月初めのFCバイエルンとの準決勝では、そのすぐ後にレコードマイスターのスター選手たちとクラブ・ワールドカップへ向かうことになるレナート・カールから主役の座を奪った。グラッドバッハのBユースはカールらを3-1で下し、ピッチで際立っていたのは、現在のFCBのスターでA代表選手でもあるカールではなく、2得点を挙げたモヒヤだった。1週間後のRBライプツィヒとの決勝でも、3-1の勝利にゴールとアシストで再び決定的な役割を果たし、その評判は一気に広がった。

それから1カ月足らずで、グラッドバッハはモヒヤが「数多くのほかのオファーがありながらも、我々がボルシアで示した道を歩み続けることを決めた」と発表できた。当時まだ16歳だった彼は、2028年までの契約を結んだ。決め手となったのは、年齢的にはAユースの1年目に入ったばかりにもかかわらず、すぐにプロでチャンスを得られるという見通しだった。

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本格的なブレイクはもっと早く訪れていたかもしれない。だが、2025年夏のプレシーズン、モヒヤはFCバレンシアとのテストマッチで膝の内側側副靱帯を部分断裂し、まずは数週間の離脱を余儀なくされた。「簡単ではありませんでした。満員のボルシア・パルクでプレーする初めての試合で、みんながクラブ創設125周年に注目していました。そこであんなケガをしたんです。でも、結局はすぐに状況を受け入れ、すぐに前を向きました」とモヒヤは振り返った。

ワエル・モヒヤはグラッドバッハ史上最年少のデビュー選手

U-19で復帰への歩みを進め、2025年10月末にその時が来た。カールスルーエSCとのDFBポカールの試合（3-1）でプロデビューを果たし、16歳9カ月27日でグラッドバッハのクラブ史上最年少デビュー選手となった。「時間と青少年保護法に気をつけなければいけませんでした。延長戦になっていたら難しくなっていましたね」と冗談を飛ばしたのは、当時のグラッドバッハ監督で、モヒヤの重要な育成者でもあったオイゲン・ポランスキだ。「私は経験を積ませることが大事だと思っています。16歳でも17歳でも18歳でも、決めるのはパフォーマンスです。彼は良い選手で、とてもプロフェッショナルです。早く来る選手の一人で、帰るのも最後のほうです」。ポランスキはデビューした選手を特別にたたえた。

それから1年が経ち、モヒヤはさらにいくつものステップを踏んだ。3月初めにはミュンヘンで節目も迎えた。バイエルンに1-4で敗れた試合で、17歳のモヒヤはブンデスリーガ初ゴールを記録。途中出場して間もなくボルシアの一矢報いる得点を挙げ、U-17選手権準決勝から約9カ月を経て、再びレナート・カールと対戦した。「ミュンヘンでの試合後、物事がどれほど早く進むか、実際に少し話しました。ユニフォームも交換しました」とモヒヤは明かす。

同じ2008年生まれのカールとは、数年前にドイツU-16代表でともにプレーしたことがある。その後、すでにA代表で4試合に出場したバイエルンの逸材のほうが、やや急速に階段を駆け上がった。だが、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップが、初めて指揮を執った代表活動でいきなり9選手にDFBでのデビュー機会を与えた大胆な判断を考えると、モヒヤの名前も今や強く意識している可能性はかなり高い。グラッドバッハの選手が持つボール扱いの能力、さらにはプレスとカウンタープレスでの資質は、クロップの戦い方にうってつけでもある。

ワエル・モヒヤは今後、ドイツとモロッコのどちらでプレーするのか？

ただし、モヒヤ自身がドイツ代表でプレーしたいのかどうかは、まだまったく分からない。育成年代ではこれまで一貫してドイツ代表のユニフォームを着用し、直近の9月末にはドイツU-21代表デビューも果たした。一方で、モヒヤにはモロッコにルーツがあり、北アフリカの同国を選ぶこともできる。「まだ何も決まっていません」と、この卓越した技巧を持つ選手は夏に改めて明言し、「決断は時間をかけて下します」と強調していた。

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3月にkickerに対して認めたように、モロッコサッカー連盟はすでにモヒヤと接触している。モロッコ側は代表の変更をぜひとも説得し、スペイン、ポルトガルと共同開催する2030年ワールドカップに向けた顔の一人として育てたい考えだ。ドイツサッカー連盟（DFB）も警戒しており、最も将来を期待する才能の一人を失わないよう、懸命に動くことだろう。

一方、メンヒェングラットバッハでは、モヒヤがキャリアの次の一歩を踏み出すために旅立つ日が、遅かれ早かれ来ると分かっている。最近Skyが報じたところによると、FCバイエルンなどがモヒヤを注意深く見守っている。同じくドイツのトップクラブであるボルシア・ドルトムント、RBライプツィヒ、バイエル・レバークーゼンも注視しているという。

とりわけバイエルンは、Bildによれば、すでにわずかなリードを築いている。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、モヒヤに近い関係者に、グラッドバッハでの現在の契約状況や、移籍を実現するにはどうすればよいかを直接尋ねたという。バイエルンが本腰を入れれば、Bildは「十分にチャンスがある」と伝えている。

ただ、モヒヤが冬にフォーレンを離れる可能性は低い。来夏には状況が変わるかもしれない。Skyによれば、残留の条件はまずクラブが1部に残ること。今後の競技面での展望も、言うまでもなく重要な役割を果たす。

いずれにせよ、2027年には売却を余儀なくされる事態を避けるため、グラッドバッハは2028年に満了するモヒヤの契約を延長したい考えだ。Bildによると、すでに話し合いが行われたという。ボーナスを含む年俸を200万ユーロへ倍増する案が取り沙汰されている。

交渉が非常に慎重に進められ、選手本人にはできる限り影響が及ばないようにしていることも、落ち着いたモヒヤの周囲らしい。シュレーダーが先日Sport1の『ドッペルパス』で強調したように、モヒヤはボルシアで「最高に居心地がいい」と感じている。それでも中期的な将来については、シュレーダーも現実的に見ている。「彼が一生ボルシア・メンヒェングラットバッハでプレーすることはありません」