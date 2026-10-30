ワエル・モヒヤが際立った才能を持ち、世代を代表する選手になり得ることは、遅くとも先週金曜日にはドイツのサッカーファン全員が知るところとなった。17歳のモヒヤが、かつての強豪でありながら低迷するボルシア・メンヒェングラットバッハをVfBシュトゥットガルトとのアウェー戦で3-2の勝利に導き、今季ブンデスリーガ7試合目にしてようやく初勝利をもたらした姿は、確かに印象的だった。だが、モヒヤを特別な存在にしているのは、主にプレー以外の面でもある。

「良い兆候だといつも思うのは、彼がチーム内で信じられないほど好かれていることです」。グラートバッハのスポーツディレクター、ルーヴェン・シュレーダーは先日、Sport1-Doppelpassでそう強調した。これほど騒がれる超有望株にありがちな気取りについても、誰も心配していないという。部外者にも、チームメイトがモヒヤを好む理由は容易に想像できる。いつもいたずらっぽい笑みを浮かべ、どこか抜けていて親しみやすい、気さくな振る舞いには、好感を抱かずにいられない。プロサッカーという厳しい世界で欠かせない健全な自信と、自然体で地に足のついた人柄を兼ね備えている。

「ワエルは非常にしつけが行き届いていて、素晴らしい家庭で育ちました。とても落ち着いています」。シュレーダーは、ボルシア最大の宝石の人柄と周囲の環境を模範的だとたたえた。それは、わずか17歳でグラートバッハほどの存在感を持つクラブの希望の星に選ばれ、至るところで絶賛される今のような状況では、特に重要な要素だ。舞い上がらず、原石が成長するために不可欠なことを見失わない一方で、それに伴う重圧に押しつぶされないこと。そうした壁を越えられなかった才能は、これまでにも少なくない。

モヒヤには、その二つの落とし穴を避ける備えが十分にある。地に足がつかなくなることは、今のところ考えにくい。最も身近な人たちが、そうはさせないだろうからだ。数カ月前、グラートバッハのYouTubeチャンネルで、ファンから、自分と1歳半あまり年上の兄ラヤンのどちらがうまいかと尋ねられた。兄は夏からレギオナルリーガのVfBヒルデンでプレーしている。モヒヤは笑いが止まらなくなり、最後に「本当のことを言ったら、お母さんに怒られます」と答えた。つまり、自分の力をよく分かっている一方で、だからといって自分が特別扱いされるべき存在ではないことも理解している。

ワエル・モヒヤが憧れたラファエルとロナウジーニョ

ボルシア・パルクの近くで育ち、兄ラヤンと父親の影響でサッカーを始めたモヒヤは、7歳でグラートバッハに加入した。当時ボルシアで華麗なプレーを見せていたクラブの象徴、ラファエルに憧れていた。また、全盛期をリアルタイムでは見ていないロナウジーニョにも魅了された。「子どもの頃、誕生日にタブレットをもらいました。FCバルセロナのハイライトを見ていたら、メッシやロナウジーニョの場面があったんです。彼のボールの扱いに、すぐに夢中になりました」と、モヒヤはkickerのインタビューで語っている。

2008年12月31日生まれのため、同じ学年でも必然的に常に最年少だった。育成年代では、時に大きな年齢差を埋め、体格面でも渡り合う方法を見つけなければならなかった。その経験が、現在のプレーに付加的な強みをもたらしたのかもしれない。相手を突破するのに、必ずしも完璧なドリブルを必要としないのだ。

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シュトゥットガルト戦で一時2-1とするゴールを生んだ見事なアシストが、まさにそうだった。レオ・ザウアーとロレンツ・アシニョンを相手にした1対2の局面では、行く手を阻まれたかに見えた。それでも、何としても抜け出すという強い意志を見せ、ファウルすれすれのプレーで、どうにか突破してみせた。「ワエルは17歳ですよ。そのことを考えてみてください。ここでのドリブルの仕掛け方、1対1でのプレー、2点目をお膳立てしたプレー」。スポーツ部門責任者のシュレーダーは試合後、Skyで若手を絶賛した。モヒヤはシュトゥットガルトで、重要なグラートバッハの3点目も自ら決めている。

その5日前のホッフェンハイム戦でも、1-2で敗れた中で見事なゴールを決めていた。この結果、モヒヤは17歳296日で2試合連続得点を記録した、ブンデスリーガ史上4番目に若い選手となった。いまだ最下位に沈むボルシアの、ここまで困難なシーズンにおける大きな希望の光だ。驚くほど早い段階で、ブンデスリーガのレギュラーになろうとしている。ボールを持ったときの卓越した能力は誰の目にも明らかだ。抜群のドリブル、足元に収めるボールコントロール、スピード、創造性、両足を使える技術を備えている。

ワエル・モヒヤ、ボールを持たないときも模範的

本人の言葉では「創造的で、自由にプレーし、ボールを持ったときに強い。のびのびと本能的にプレーし、状況を素早く見極める」。好んでプレーするのは左ウイングか、左のハーフスペースで動くトップ下だ。これほど若く創造性に富む選手にしては、次の考えもかなり印象的だ。優れた攻撃的選手は「チームの攻撃にアクセントをつけるべきですが、同じように守備にも加わり、後ろへ走らなければなりません。みんなボールを持ってプレーするのが好きですし、僕もそうです。でも、ボールを持たないときのプレーも同じくらい重要です」と、説得力をもって強調する。

さらに良いのは、モヒヤがすでにその姿勢をピッチ上で安定して示していることだ。「アシストとゴールが信じられないほど素晴らしかっただけではありません。本当に多くのことをやってくれましたし、戦術面でも非常に、非常に良い動きをしていました。戻って守備に加わり、中央のスペースも閉じていました」。グラートバッハのアレクサンダー・ブレシン監督はシュトゥットガルト戦の勝利後、何よりもこの逸材のボールを持たないときの働きを称賛し、こう付け加えた。「普段は誰か一人を特別に取り上げるのは好きではありませんが、あれは本当に最高でした」

グラートバッハがここ数年、下部組織出身の才能にトップチームで力を示す機会をより多く与える方針を明確に掲げてきたことも、モヒヤにとって追い風になっている。一方で、彼の最近の成長を見れば、クラブは今なお彼が在籍していることをいっそう喜んでいるはずだ。というのも、少し前までは、それが決して当たり前ではなかったからである。

グラートバッハ、プロデビュー前にワエル・モヒヤを失う寸前だった

2025年初夏、当時16歳だったモヒヤを、トップチームでの初出場前に失う恐れがあった。当時満了を迎える契約の延長を怠っており、突如として、この中盤の有望株がボルシアを離れるとするメディア報道まで出たのだ。アイントラハト・フランクフルトを筆頭に、ブンデスリーガの複数クラブが獲得に乗り出したとされ、アヤックス・アムステルダムも関心を示していたようだ。

モヒヤはちょうど、ドイツU-17選手権の重要な局面で脚光を浴びていた。2025年6月初めのFCバイエルンとの準決勝では、レナート・カールから主役の座を奪ったほどだ。カールはその直後、記録的な優勝回数を誇るクラブのスター選手たちとともにクラブワールドカップへ向かうことになる。グラートバッハのBユースは、カールらに3-1で勝利。ピッチ上で圧倒的な存在感を示し、2得点したのは、現在FCBのスターでドイツA代表でもあるカールではなく、モヒヤだった。1週間後のRBライプツィヒとの決勝でも、3-1の勝利にゴールとアシストで決定的な役割を果たし、モヒヤへの期待は一気に高まった。

それから約1カ月後、グラートバッハは、モヒヤが「数多くのほかのオファーがありながら、ボルシアが彼に示した道を歩み続けることを決めた」と発表できた。当時まだ16歳だった彼は、2028年までの契約を結んだ。決め手となったのは、年齢的にはAユースの1年目に入ったばかりにもかかわらず、すぐにトップチームでチャンスを得られるという見通しだった。

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本格的なブレイクは、もっと早く訪れていたかもしれない。しかし、2025年夏のプレシーズン、FCバレンシアとのテストマッチで膝の内側側副靱帯を部分断裂し、まずは数週間の離脱を余儀なくされた。「簡単ではありませんでした。満員のボルシア・パルクでプレーする初めての試合で、みんながクラブ創設125周年に注目している中、あんなけがをしてしまった。でも、最終的にはすぐに状況を受け入れ、直ちに前を向きました」とモヒヤは説明した。

ワエル・モヒヤはグラートバッハ史上最年少デビュー選手

U-19で復帰への歩みを進め、2025年10月末、ついにその時が来た。DFBポカールのカールスルーエSC戦（3-1）でプロデビューを果たし、16歳9カ月27日でグラートバッハのクラブ史上最年少デビュー選手となった。「時刻と青少年保護法に気をつけなければなりませんでした。延長戦になっていたら 難しくなっていましたね」。当時グラートバッハの監督を務め、モヒヤの成長を支えた重要な人物であるオイゲン・ポランスキは、そう冗談を飛ばした。そしてデビューしたモヒヤを特別に称賛した。「私は経験を積ませることを大事にしています。16歳でも17歳でも18歳でも、決めるのはパフォーマンスです。彼は優れた選手で、とてもプロ意識が高い。誰よりも早く来て、最後のほうまで残っている一人です」

あれから1年がたち、モヒヤはさらにいくつもの成長を遂げた。その中には、3月初めにミュンヘンで迎えた節目もある。バイエルンに1-4で敗れた試合で、17歳のモヒヤはブンデスリーガ初得点を記録。途中出場から間もなくボルシアの一矢を報い、U-17の準決勝から約9カ月を経て、レナート・カールと再び顔を合わせた。「ミュンヘンでの試合後、本当に少し話をしたんです。物事がどれほど速く進むか、という話を。それからユニフォームも交換しました」とモヒヤは明かす。

同じ2008年生まれのカールとは、数年前にドイツU-16代表でともにプレーしたことがある。その後、すでにA代表で4試合に出場しているバイエルンの逸材のほうが、一時はやや速いペースで台頭した。だが、新たにドイツ代表監督となったユルゲン・クロップが、就任後初の代表活動でいきなり9選手にDFBでのデビューの機会を与えるという大胆な決断を下したことを考えれば、今やモヒヤもクロップの注目選手リストに大きく記されている可能性が高い。グラートバッハのモヒヤは、ボールを持ったときの能力に加え、プレスとカウンタープレスの資質も備え、クロップのプレースタイルにうってつけだからだ。

ワエル・モヒヤ、今後プレーするのはドイツかモロッコか？

ただし、モヒヤがそもそもドイツ代表でプレーしたいのかは、まだまったく分からない。これまで年代別代表では常にドイツのユニフォームを着ており、直近では9月末にドイツU-21代表デビューを果たした。しかし、モロッコにルーツを持つため、北アフリカの同国を選ぶこともできる。「まだすべてがオープンです」と、この技術に優れた選手は夏に改めて明言し、「決断には時間をかけます」と強調した。

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3月にkickerに対して認めたところによると、モロッコサッカー連盟はすでにモヒヤに接触している。モロッコ側は代表を変更するよう何としても説得し、スペイン、ポルトガルと共同開催する2030年ワールドカップの顔の一人として育てたい考えだ。DFBも警戒しており、最も将来を嘱望される才能の一人を失わないよう、全力で引き留めに動くことだろう。

一方、メンヒェングラットバッハでは、モヒヤがキャリアの次の段階へ進むためにクラブを去る日が、遅かれ早かれ訪れると分かっている。最近のSkyの報道によれば、FCバイエルンなどがモヒヤを注意深く見守っている。ボルシア・ドルトムント、RBライプツィヒ、バイヤー・レバークーゼンといったほかのドイツの強豪クラブも同様だという。

特にバイエルンは、Bildによると、すでに少し先行している。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルとスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、モヒヤの身近な関係者に、グラートバッハでの現在の契約状況が正確にはどうなっているのか、移籍を実現するにはどうすればよいかを尋ねたとされる。バイエルンが本腰を入れれば、Bildによると、「十分な勝算」があるという。

ただ、モヒヤが今冬にグラートバッハを去る可能性は低い。来夏には状況が変わるかもしれない。Skyによれば、残留の前提条件はまずクラブの1部残留で、今後のスポーツ面での展望も、言うまでもなく重要な役割を果たす。

いずれにせよ、2027年に売却を余儀なくされないよう、グラートバッハは2028年に満了するモヒヤとの契約を延長したい考えだ。Bildによれば、すでに話し合いも行われたという。ボーナスを含め、年俸を200万ユーロに倍増させる案が取り沙汰されている。

交渉を極めて慎重に進め、選手本人にはできるだけ影響が及ばないようにする姿勢は、落ち着いたモヒヤの周囲の人々らしい。スポーツ部門責任者のシュレーダーが先日Sport1-Doppelpassで強調したように、モヒヤはボルシアで「この上なく居心地が良い」と感じている。ただ、中期的な将来については、シュレーダーも現実的に捉えている。「彼が生涯ずっとボルシア・メンヒェングラットバッハでプレーすることはないでしょう」